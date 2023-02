Weltkriegsbombe explodiert während Entschärfungsarbeiten

Am Freitag ist in England eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg bei Entschärfungsarbeiten vorzeitig explodiert. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt die Detonation in Great Yarmouth. Verletzt wurde niemand.

Im Osten Englands ist während Entschärfungsarbeiten eine Weltkriegsbombe explodiert. Die BBC berichtete am Freitagabend unter Berufung auf Polizeiangaben, die Bombe sei in Great Yarmouth in der Grafschaft Norfolk detoniert, während die Bombenentschärfer gerade eine langsame Verbrennungstechnik nutzten, um sie unschädlich zu machen.

Den Angaben zufolge wurde niemand der vor Ort an den Arbeiten Beteiligten vermisst. In den sozialen Medien berichteten Menschen davon, noch viele Kilometer entfernt einen lauten Knall gehört zu haben. (dpa)