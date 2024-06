«Unleashed»: Boris Johnson kündigt Veröffentlichung von Memoiren an

Only in Switzerland – 14 (absurde) Dinge, die es so vermutlich nur in der Schweiz gibt

10 Gebote im Klassenzimmer: Gesetz in Louisiana sorgt für Empörung

Ein Gesetz im US-Bundesstaat Louisiana sorgt für Aufsehen: In den Klassenzimmern und Hörsälen staatlicher Schulen und Universitäten sollen bis zum Beginn des kommenden Jahres die Zehn Gebote angebracht werden.

Am Mittwoch trat in dem Staat im Süden der USA ein entsprechendes Gesetz in Kraft. Es sieht die Darstellung der Zehn Gebote in «grosser, leicht lesbarer Schrift» in Unterrichtsräumen vor, ebenso in den Räumen staatlicher Kindergärten. Bürgerrechtsgruppen halten das Gesetz für verfassungswidrig und kündigten an, Klage einzureichen.