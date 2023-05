Europol hebt Bande vom Balkan aus – 37 Festnahmen

Nach Razzien in sechs Ländern ist gemäss Angaben von Europol eine besonders gewalttätige Drogen- und Waffenschieber-Bande vom West-Balkan aufgerollt worden. 37 Verdächtige seien festgenommen worden, teilte Europol am Donnerstagabend in Den Haag mit. Ein 37 Jahre alter Bosnier soll die Bande aus dem Gefängnis in Italien heraus geleitet haben.

Der Europolhauptsitz in Den Haag, Niederlande. Bild: keystone

In sechs Ländern, darunter auch Deutschland, hatten Ermittler gezielt am Mittwoch zugeschlagen. Die Schweiz war nach Auskunft des Bundesamts für Polizei (Fedpol) an dem Schlag gegen die organisierte Kriminalität nicht beteiligt.

Insgesamt 46 Kilogramm Drogen im Wert von rund 3.5 Millionen Euro wurden beschlagnahmt, wie die europäische Polizeibehörde mitteilte. Ausserdem stellten die Ermittler Waffen, darunter zwei Maschinengewehre, Sprengstoff, Bargeld, Polizeiuniformen und gefälschte Ausweise sicher. Der Einsatz der Ermittler war von der kroatischen Polizei in Zagreb koordiniert worden.

Der Banden-Chef verbüsst nach Informationen von Europol zurzeit eine Haftstrafe. Von seiner Zelle aus habe er regelmässig Befehle und Anweisungen an seine Untergebenen gegeben im Zusammenhang mit dem Handel von Drogen und Waffen. (saw/sda/dpa)