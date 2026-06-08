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Proeuropäische Regierung liegt bei Wahl in Armenien vorn

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan speaks at his Armenia Ruling Civil Contract party headquarters after parliamentary elections in Yerevan, Armenia, Monday, June 8, 2026. (AP Photo/Anthony Pizzof ...
Für Nikol Paschinjan und sein Lager sieht es gut aus.Bild: keystone

Proeuropäische Regierung liegt bei Wahl in Armenien vorn

Bei der als Richtungswahl geltenden Abstimmung in der Südkaukasusrepublik Armenien liegt ersten Hochrechnungen nach die prowestliche Regierung von Nikol Paschinjan vorn.
08.06.2026, 03:0208.06.2026, 03:02

Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission stimmten nach den ersten Zahlen 57 Prozent der Armenier für die Partei Zivilvertrag des Regierungschefs. Stärkste oppositionelle Kraft wurde die prorussische Partei Starkes Armenien mit 21 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag mit 59 Prozent deutlich höher als bei der vorangegangenen Parlamentswahl 2021. Ausgezählt wurden bisher 110 von insgesamt etwa 2000 Wahllokalen.

Die Abstimmung war von massiven Spannungen mit Russland geprägt. Moskau hatte wegen der von Eriwan betriebenen Annäherung an die EU vor der Wahl Einfuhrverbote für armenische Produkte verhängt und mit der Kündigung eines günstigen Gasliefervertrags gedroht.

Wahl in Armenien: Eine Zerreissprobe zwischen Putin und Europa

Der Wahltag selbst verlief teilweise turbulent. Die prorussische Opposition klagte über die Festnahme von mehr als 100 ihrer Anhänger. Die Behörden begründeten ihr Vorgehen gegen die Anhänger von Starkes Armenien um Milliardär Samwel Karapetjan mit dem Verdacht des versuchten Stimmenkaufs. (sda/dpa)

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