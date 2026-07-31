Star-Alpinist und neun weitere Bergsteiger am Broad Peak nach Lawinenabgang vermisst

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Im pakistanischen Karakorum-Gebirge werden nach einem Lawinenabgang zehn internationale Bergsteiger vermisst. Man habe den Kontakt zu dem Team am Broad Peak - ein Berg mit rund 8050 Metern Höhe – am Donnerstagmorgen verloren, teilte der Alpine Club Pakistan (ACP) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Star-Alpinist Nirmal Purja wird vermisst. Bild: www.imago-images.de

Eine Helikopter-gestützte Suchaktion laufe derzeit, hiess es weiter. Unter den vermissten Alpinisten sind nach Angaben des ACP sechs Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger und eine Alpinistin aus den USA sowie eine Bergsteigerin aus dem Oman.

Rekord-Kletterer aus Netflix-Doku unter Vermissten

Die Expedition sei von Nirmal Purja, dem bekannten nepalesisch stämmigen Alpinisten mit britischer Staatsangehörigkeit, geleitet worden, hiess es vom ACP. Purja machte unter anderem internationale Schlagzeilen, nachdem er im Oktober 2019 in Rekordzeit alle 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten erklommen hatte.

Die Netflix-Produktion «14 Peaks: Nothing is Impossible» widmet sich seiner Leistung. Im August 2023 wurde Purjas Rekord von einer Norwegerin und einem Nepalesen im Team übertroffen.

Der Broad Peak ist der zwölfthöchste Berg der Erde und liegt im Karakorum-Gebirge auf der Grenze zwischen Pakistan und China. Die Region im hohen Norden Pakistan zieht jährlich viele internationale Bergsteiger-Expeditionen an. (dab/sda/dpa)