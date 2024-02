Apple und Microsoft erzielen Teilerfolg gegen EU-Regeln

Das betreffe Apples Messaging-Dienst iMessage, Microsofts Suchmaschine Bing, den Browser Edge und den Werbedienst Microsoft Advertising, wie die Kommission am Dienstag mitteilte. Man wolle die Entwicklungen auf dem Markt in Bezug auf diese Dienste jedoch weiter beobachten.

Anti-AfD-Protest: Das sind die «Omas gegen rechts»

Weil sie häufig selbst den deutschen Faschismus noch miterlebt haben, werden sie nun besonders laut: Wer sind die «Omas gegen rechts»?

Ganz gleich, ob in Berlin, München oder Hannover: Seit dem Treffen radikaler Rechter in Potsdam finden überall in Deutschland Demonstrationen für die Demokratie statt – und fast immer sind auch ältere Frauen zu sehen. «Omas gegen rechts», steht in Grossbuchstaben auf ihren Schildern, Bannern, Buttons oder selbst auf gestrickten Mützen. Doch wer sind die Omas gegen rechts?