Wolkenkratzer in Dubai stand in Flammen – fast 4000 Menschen erfolgreich evakuiert

Am Freitagabend (Ortszeit) brach Berichten zufolge ein Feuer im Marina Pinnacle Tower in Dubai aus. Am nächsten Morgen bestätigten die Behörden, dass das Feuer nach sechs Stunden vollständig eingedämmt worden sei. Nach Angaben der Behörden wurden zuvor mehr als 3800 Bewohnerinnen und Bewohner erfolgreich evakuiert, berichtet «Gulf News».

Den betroffenen Bewohnern werde nun eine vorübergehende Unterkunft zur Verfügung gestellt, heisst es in einer offiziellen Erklärung des Eigentümerverbandes.

Bisher wurden keine Verletzten gemeldet.

