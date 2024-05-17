freundlich29°
DE | FR
burger
International
EU

EU-Konsumenten reichen Beschwerde gegen Online-Marktplatz Temu ein

EU-Konsumenten reichen Beschwerde gegen Online-Marktplatz Temu ein

17.05.2024, 12:1208.07.2026, 16:03

Konsumentengruppen haben bei der Europäischen Kommission und den zuständigen Behörden zahlreicher EU-Länder Beschwerde gegen den chinesischen Onlinehändler Temu eingereicht. Der boomende Online-Marktplatz verstosse gegen das neue EU-Gesetz über digitale Dienste (DSA), teilte die europäische Konsumentenschutzorganisation Beuc am Donnerstag mit.

Temu-Kritik: Darum sollte man beim Onlineshop vorsichtig sein
Temu steht schon seit längerem in der Kritik.Bild: imago-images.de

Sie hat die Beschwerde auf europäischer Ebene eingereicht. «Der Online-Marktplatz ist voll von manipulativen Techniken, die die Konsumenten dazu bringen sollen, mehr auf der Plattform auszugeben», erklärte die Direktorin von Beuc, Monique Goyens.

Ausserdem lasse Temu die Kunden häufig im Unklaren darüber, von wem sie die Produkte kauften.

«Diese fehlende Rückverfolgbarkeit hindert die Konsumenten daran, eine fundierte Entscheidung zu treffen oder zu wissen, ob ein Produkt den EU-Sicherheitsvorschriften entspricht.»

Der chinesische Online-Händler Temu sagte zu den Vorwürfen:

«Die Beschwerde des Beuc nehmen wir sehr ernst und werden sie sorgfältig prüfen.»

Man werde daran arbeiten, etwaige Mängel zu beheben. «Wir haben uns verpflichtet, die Gesetze und Vorschriften der Märkte, in denen wir tätig sind, in vollem Umfang einzuhalten», sagte ein Sprecher von Temu. Man sei bestrebt, nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen.

17 Beschwerden

Die Beuc listet 17 Konsumentengruppen aus 15 EU-Ländern, die bei ihren zuständigen nationalen Behörden Beschwerde eingereicht haben, darunter solche aus Österreich, Frankreich und den Niederlanden. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte die Plattform bereits Ende März wegen mehrerer Verstösse abgemahnt. Temu verunsichere und übervorteile Verbraucher mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und manipulativen Designs, hiess es.

Der Betreiber der Plattform gab daraufhin eine Unterlassungserklärung ab und verpflichtete sich darin, die kritisierten Verstösse künftig zu unterlassen. Temu habe an mehreren Stellen nachgebessert und die Mängel abgestellt, teilte die deutsche Verbraucherzentrale in dieser Woche mit. Falls sich ein Verstoss wiederholt, kann der Verband eine Vertragsstrafe fordern. Ende April hatten die Konsumentenschützer auch den Online-Modehändler Shein abgemahnt. (saw/sda/awp/dpa)

Mehr zum Thema:

Testkäufe mit Shopping-Apps Temu und Shein – das sind die beunruhigenden Resultate
Wieso du noch immer nicht bei Shein bestellen solltest
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
10
ICE-Beamter erschiesst bei Einsatz in Houston mexikanischen Einwanderer
Ein Beamter der US-Migrationsbehörde ICE hat einen Einwanderer aus Mexiko erschossen. Nach bisherigem Kenntnisstand habe sich der Mann, der sich angeblich illegal in den USA aufgehalten haben soll, in seinem Fahrzeug Anweisungen der Beamten widersetzt, teilte das Heimatschutzministerium auf der Plattform X mit.
Zur Story