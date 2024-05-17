EU-Konsumenten reichen Beschwerde gegen Online-Marktplatz Temu ein

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Konsumentengruppen haben bei der Europäischen Kommission und den zuständigen Behörden zahlreicher EU-Länder Beschwerde gegen den chinesischen Onlinehändler Temu eingereicht. Der boomende Online-Marktplatz verstosse gegen das neue EU-Gesetz über digitale Dienste (DSA), teilte die europäische Konsumentenschutzorganisation Beuc am Donnerstag mit.

Temu steht schon seit längerem in der Kritik. Bild: imago-images.de

Sie hat die Beschwerde auf europäischer Ebene eingereicht. «Der Online-Marktplatz ist voll von manipulativen Techniken, die die Konsumenten dazu bringen sollen, mehr auf der Plattform auszugeben», erklärte die Direktorin von Beuc, Monique Goyens.

Ausserdem lasse Temu die Kunden häufig im Unklaren darüber, von wem sie die Produkte kauften.

«Diese fehlende Rückverfolgbarkeit hindert die Konsumenten daran, eine fundierte Entscheidung zu treffen oder zu wissen, ob ein Produkt den EU-Sicherheitsvorschriften entspricht.»

Der chinesische Online-Händler Temu sagte zu den Vorwürfen:

«Die Beschwerde des Beuc nehmen wir sehr ernst und werden sie sorgfältig prüfen.»

Man werde daran arbeiten, etwaige Mängel zu beheben. «Wir haben uns verpflichtet, die Gesetze und Vorschriften der Märkte, in denen wir tätig sind, in vollem Umfang einzuhalten», sagte ein Sprecher von Temu. Man sei bestrebt, nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen.

17 Beschwerden

Die Beuc listet 17 Konsumentengruppen aus 15 EU-Ländern, die bei ihren zuständigen nationalen Behörden Beschwerde eingereicht haben, darunter solche aus Österreich, Frankreich und den Niederlanden. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hatte die Plattform bereits Ende März wegen mehrerer Verstösse abgemahnt. Temu verunsichere und übervorteile Verbraucher mit willkürlich erscheinenden Rabatten, fragwürdigen Bewertungen und manipulativen Designs, hiess es.

Der Betreiber der Plattform gab daraufhin eine Unterlassungserklärung ab und verpflichtete sich darin, die kritisierten Verstösse künftig zu unterlassen. Temu habe an mehreren Stellen nachgebessert und die Mängel abgestellt, teilte die deutsche Verbraucherzentrale in dieser Woche mit. Falls sich ein Verstoss wiederholt, kann der Verband eine Vertragsstrafe fordern. Ende April hatten die Konsumentenschützer auch den Online-Modehändler Shein abgemahnt. (saw/sda/awp/dpa)