Risiko von Salmonellen: Ferrero stoppt Produktion in belgischer Fabrik

Salmonellen können Symptome wie Durchfall, Fieber und Magenkrämpfe auslösen und sind eine der am häufigsten durch Lebensmittel übertragenen Infektionen. Potenziell anfällig für schwerere Krankheitsverläufe sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie solche mit einem geschwächtem Immunsystem. (t-online, afp)

Im April 2022 hatte Ferrero bestimmte Kinder-Produkte wegen Verdachts auf Salmonellen zurückrufen müssen, darunter Überraschungseier, Schoko-Bons und Mini Eggs. Arlon in den belgischen Ardennen ist ein wichtiger Standort des Süsswarenherstellers, der weltweit unter anderem für seine Marken Kinder und Nutella bekannt ist.

Der italienische Schokoladenhersteller Ferrero hat die Produktion in seinem Werk im belgischen Arlon wegen Salmonellen gestoppt. «Die gesamte Produktion wurde angehalten», sagte eine Sprecherin des Süsswarenherstellers am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Bakterium war dort Ende Juni entdeckt worden. Bereits im vergangenen Jahr waren Teile der Kinder-Schokolade-Produkte aus derselben Fabrik von einer Verunreinigung mit Salmonellen betroffen.

Der Schokoladenhersteller Ferrero hat die Produktion in einem seiner Werke vorübergehend eingestellt. Grund sei das Risiko von Salmonellen.

