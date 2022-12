Auch Tiere können Komödie: Die Gewinner des Comedy Wildlife Photography Awards

Von allen «Photography-Awards», die es mittlerweile da draussen gibt, ist dieser wohl der speziellste: der Comedy Wildlife Photography Award. Dabei werden jährlich Bilder ins Rennen geschickt, die sonst so majestätische und anmutige Tiere einmal in ... anderen Situationen zeigen.

Zwar äusserst unterhaltsam, hat der Wettbewerb auch einen ernsten Hintergrund: Der Fotopreis soll auf das weltweite Artensterben aufmerksam machen und das Bewusstsein für den Schutz von Wildtieren schärfen. Laut der Pressemitteilung von The Comedy Wildlife werden 10 Prozent der Nettoeinnahmen an den Whitley Fund for Nature gespendet, eine britische Wohltätigkeitsorganisation, die führende Naturschützer in ihren Heimatländern im globalen Süden unterstützt.

Zusätzlich zu den Siegerinnen und Siegern in den sechs Kategorien wurden weitere zehn Beiträge mit der Auszeichnung «Highly commended» (etwa: «sehr lobenswert») bedacht.

Hauptgewinner

«Not so cat-like Reflexes»

Das Bild der Hauptgewinnerin Jennifer Hadley: «Un-katzige Reflexe»

«Dieses drei Monate alte Jungtier und sein Geschwisterchen waren in einem Baum. Die anderen Löwinnen waren in anderen Bäumen und auf dem Boden. Er wollte runter und lief über die Äste, um die richtige Stelle zu finden. Es war wahrscheinlich sein erstes Mal auf einem Baum, und sein Abstieg verlief nicht so gut. Nachdem er auf dem Boden gelandet war, ging es ihm aber gut. Er stand auf und rannte mit einigen anderen Jungtieren davon.» Fotografin Jennifer Hadley

Kategorie: Kreaturen der Lüfte

«Misleading African viewpoints 2»

Fotograf Jean Jacques Alcalay beschreibt seine Fotografie: «Nilpferd gähnt neben einem Reiher, der auf dem Rücken eines anderen Nilpferdes steht». Bild: jean jacques alcalay/comedywildlifephoto.com

Kategorie: «Kreaturen unter Wasser»

«Say cheeeese»

Bild: arturo telle thiemann/comedywildlifephoto.com

«Ein Paar Drückerfische, die in die Kamera schauen, aufgenommen auf den Azoren ... Auch wenn sie lustig aussehen, können diese Fische ziemlich aggressiv sein. In diesem Fall haben sie nicht versucht, mich zu beissen, aber mein Kameragehäuse hat ein paar Kratzer abbekommen ... das Leben ist hart ... wenigstens wurde ich nicht verletzt.» Fotograf Arturo Telle Thiemann

Kategorie: «People's Choice Award»

«Talk To The Fin!»

Der Titel des Fotos von Jennifer Hadley: «Sprich mit der Flosse!» Bild: jennifer hadley/comedywildlifephoto.com

«Dieses Foto wurde auf den Falklandinseln aufgenommen. Diese beiden Eselspinguine hingen am Strand ab, als der eine sich abschüttelte und seinem Partner eine Abfuhr erteilte.» Fotografin Jennifer Hadley, die mit ihrem Löwenbaby-Foto auch Gesamtsiegerin wurde

Kategorie: «Junior Award»

«I CU boy !»

«Ich sehe dich, Junge!» Bild: arshdeep singh/comedywildlifephoto.com

Beim Junior Award wurden die Fotografien von Menschen unter 18 Jahren bewertet.

«Ein paar hundert Meilen entfernt mieteten wir einen Führer und erkundeten die Tierwelt einer kleinen Stadt namens Bikaner. Am letzten Tag unserer Reise stiessen wir in der Stadt auf ein Rohr, in dem wir einen Eulenvogel entdeckten. Wir warteten eine Weile und es dauerte nicht lange und einer der gefleckten Eulen kam aus dem Rohr. Es war wirklich lustig, als er herauskam und mich direkt ansah. Bevor er ins Rohr ging, schloss er eines seiner Augen und wirkte, als wolle er sagen: ‹Ich sehe dich, Junge!›, und als er diese Pose einnahm, machte ich sofort ein Foto.» Fotograf Arshdeep Singh

Kategorie: «Portfolio»

«Football Dream»

Ein Küfer Falke in Ontario, Kanada Bild: jia chen/comedywildlifephoto.com

«Highly Commended Winners»

Auch wenn sie in den Hauptkategorien zwar leer ausgingen, so wurden folgende Fotografien als «sehr lobenswert» hervorgehoben. Auch diese wollen wir euch nicht vorenthalten:

«It's all kicking off!»

Fotograf Michael Eastwell: «Zwei Wallabies [kleinere Kängurus], die am Strand kämpfen». Bild: Michael Eastwell/comedywildlifephoto.com

«Hello everyone»

Bild: miroslav srb/comedywildlifephoto.com

«Ich habe einen Waschbären an einem Strand in Florida fotografiert, wo ich ihn mit Krabben gefüttert habe. Dann hat er sich so bei mir bedankt.» Fotograf Miroslav Srb

«Monkey Wellness Centre»

Bild: federica vinci/comedywildlifephoto.com

«Als ich in der Nähe eines kambodschanischen Tempels spazieren ging, in dem Gruppen wilder Affen lebten, stiess ich auf diese Szene: ein wilder Affe in völliger Entspannung, während sein Freund sich um ihn kümmerte.» Fotografin Federica Vinci

«Pegasus, the flying horse»

Bild: jagdeep rajput/comedywildlifephoto.com

«In Wirklichkeit handelt es sich um einen indischen Saras-Kranich, der einen ‹Bluebull› von hinten angreift. Der Bulle hatte sich zufällig in die Nähe des Saras-Nestes gewagt, in dem er ein einziges Ei gelegt hatte. Der Saras-Kranich, der grösste fliegende Vogel der Welt, öffnete seine riesigen Flügel und griff den Bullen von hinten an und vertrieb ihn vom Nest.» Fotograf Jagdeep Rajput

«I'm gonna strangle you!»

«Ich werde dich erwürgen!» Bild: emmanuel do linh san/Comedywildlifephoto.com

«Ich folgte einer Gruppe von Erdmännchen zu Fuss im Kalahari Trails Game Reserve in Südafrika. Die meisten Tiere, auch die erwachsenen, waren in einer spielerischen Stimmung. Das gab mir die einmalige Gelegenheit, sehr interessante und dynamische Interaktionen zwischen einigen Mitgliedern der Gruppe einzufangen. Auf dem Foto, das ich ausgewählt habe, gibt es keine Aggression zwischen den Individuen, sondern eher eine Interaktion, die uns an Menschen erinnert, wenn einer deiner Freunde Witze über dich macht und du vorgibst, ihn zu erwürgen, und er daraufhin sein Maul öffnet.» Emmanuel Do Linh San

«Excuse Me ... Pardon Me!»

Fotograf Ryan Sims: «Ein Entenküken, das über einen mit Schildkröten bedeckten Baumstamm in den Juanita-Feuchtgebieten läuft/watschelt. Das Entenküken fiel nach ein paar Schildkrötenüberquerungen ab, es war niedlich.» Bild: ryan sims/comedywildlifephoto.com

«Jumping Jack»

Fotograf Alex Pansier: «Ein rotes Eichhörnchen springt bei Regenschauer, sodass man die Tropfen herumfliegen sieht.» Bild: alex pansier/comedywildlifephoto.com

«Tight Fit!»

Bild: mark schocken/comedywildlifephoto.com

«Ich wollte das Nest der östlichen Kreischeule in einem Park in Florida sehen und fotografieren. Eines Morgens, ein paar Tage bevor die beiden Eulen flügge wurden, versuchte eine Eule, sich mit ihrer Mutter in die Nisthöhle zu zwängen, vielleicht um zum ersten Mal die Aussenwelt zu sehen. Es war urkomisch, und ich war froh, dass ich an diesem Morgen dabei war, um es zu fotografieren. Der Moment dauerte nur ein paar Sekunden, denn die Mutter schien nicht sehr glücklich mit diesem Arrangement zu sein. Sehen Sie sich ihren Gesichtsausdruck an.» Fotograf Mark Schocken

«Fight Back»

Fotograf John Chaney: «Dieser Lachs beschloss, dem Bären lieber ins Gesicht zu schlagen, als sein Mittagessen zu werden.» Bild: john chaney/comedywildlifephoto.com

«Keep Calm and Keep Your Head»

Bild: martin grace/comedywildlifephoto.com

«Zwei Königspinguine (Aptenodytes patagonicus) am Volunteer Point auf den Falklandinseln. Der rechte Vogel mag einen unergründlichen Gesichtsausdruck haben, aber er muss sich fragen, wo der Kopf seines Gefährten geblieben ist. Vielleicht ist er ein Schüler von Rudyard Kipling: ‹Wenn du deinen Kopf behalten kannst, wenn alle um dich herum ihren verlieren und es auf dich schieben ...›» Martin Grace, Fotograf

