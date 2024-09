Wettlauf gegen die Zeit verloren: Alle vier Bergsteiger am Mont Blanc gestorben

Vier Bergsteiger nach Unwetter am Mont Blanc vermisst

Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Südkoreaner und zwei Italiener. Die Suche gestaltete sich äusserst schwierig, da widrige Wetterbedingungen herrschten. Am Sonntag und am Montag konnten keine Helikopter eingesetzt werden. Erschöpfung und Kälte forderten schliesslich das Leben der Vermissten.

Am Samstag wurden vier Bergsteiger beim Mont Blanc als vermisst gemeldet. Nun melden die Behörden, dass alle vier nur noch tot geborgen werden konnten, wie 20 Minuten berichtet.

Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein ist wegen eines akuten gesundheitlichen Notfalls von seiner berüchtigten New Yorker Gefängnisinsel in ein Krankenhaus verlegt worden. Der Anwalt des 72-Jährigen, Arthur Aidala, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass der verurteilte Sexualstraftäter für eine Not-Operation von Rikers Island in eine Klinik gebracht wurde. Unklar blieb zunächst, wie ernst Weinsteins Zustand ist.