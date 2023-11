Zwei Brände in Frankreich: Drei Frauen und zwei Babys ums Leben gekommen

Bei zwei Bränden in Frankreich sind am Wochenende drei Frauen und zwei Babys ums Leben gekommen. In der Nacht zum Samstag geriet nach Behördenangaben ein Gebäude in einem nördlichen Vorort von Paris in Brand, das bald saniert werden sollte. Drei Frauen starben und sieben weitere Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Bei einem Brand in Westfrankreich starben 13 Monate alte Zwillinge, ihr Vater wurde schwer verletzt.

Das Feuer in Stains, etwa 15 Kilometer nördlich von Paris, habe am frühen Samstagmorgen im Erdgeschoss eines Gebäudes begonnen, erklärte die Polizei. Bei den drei Todesopfern handelte es sich Behördenangaben zufolge um die Mieterin einer Wohnung im dritten Stock, ihre Schwester und eine Freundin.

Unter den Verletzten ist eine im ersten Stock wohnende vierköpfige Familie. Die Eltern, ihre zweijährige Tochter und ihr sechsjähriger Sohn wurden nach Behördenangaben ins Krankenhaus eingeliefert. Der Junge erlitt lebensgefährliche Verbrennungen zweiten und dritten Grades. 24 Feuerwehrfahrzeuge und 88 Feuerwehrleute waren im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

Zwei tote Kleinkinder in Westfrankreich

Die weiteren Bewohner des Gebäudes wurden evakuiert und in einer Sporthalle untergebracht. Das Gebäude mit geschätzt 15 Bewohnern sollte kommende Woche geräumt werden, um es zu sanieren. Die Bewohner sollten solange in Zwischenunterkünften untergebracht werden, wie der Bürgermeister Azzedine Taïbi erklärte. Eine Untersuchung zur Brandursache wurde eingeleitet.

In Marsac-sur-Don in Westfrankreich geriet am Samstag ein Einfamilienhaus in Brand. Es stand beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig in Flammen, wie die Behörden mitteilten. Die beiden Babys starben, ihr 40-jähriger Vater erlitt schwere Verletzungen. Die Feuerwehr war mit 14 Löschfahrzeugen im Einsatz. (sda/afp)