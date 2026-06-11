Sänger Patrick Bruel wird mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Bild: keystone

Französischer Sänger Patrick Bruel der Vergewaltigung beschuldigt – die wichtigsten Punkte

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Was ist passiert?

Der französische Sänger Patrick Bruel ist am Mittwoch im französischen Nanterre der Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexueller Belästigung beschuldigt worden.

Wie sehen die Vorwürfe genau aus?

Ermittlungsverfahren in vier Fällen wurden gegen den 67-jährigen Patrick Bruel eingeleitet: wegen einer mutmasslichen Vergewaltigung in Neuilly-sur-Seine im Jahr 2008, einer mutmasslich versuchten Vergewaltigung im Jahr 2010 in Brüssel, eines Falls von mutmasslich sexueller Nötigung und sexueller Belästigung in Perpignan im Jahr 2019 sowie eines Falls von mutmasslich sexueller Belästigung in Ajaccio auf Korsika im Jahr 2019. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Nanterre mit.

Hinzu kommen vier weitere Fälle, in denen für ihn der günstigere Status eines «begleiteten Zeugen» («témoin assisté») gilt: eine mutmassliche Vergewaltigung in Dinard im Jahr 2012, eine mutmassliche Vergewaltigung in L'Isle-sur-la-Sorgue im Jahr 2015, mutmasslich versuchte Vergewaltigungen in den Jahren 2010 und 2011 in Neuilly-sur-Seine sowie eine mutmassliche sexuelle Belästigung im Jahr 2019 im waadtländischen Nyon am Paléo Festival.

Eine angebliche Vergewaltigung in Grenoble im Jahr 2000 ist verjährt.

Patrick Bruel gehört zu den bekanntesten Sängern Frankreichs. Bild: www.imago-images.de

Muss Bruel nun in U-Haft?

Nein. Die Staatsanwaltschaft hatte den Haftrichter angerufen, um eine Untersuchungshaft zu beantragen. Dieser Empfehlung wurde nicht gefolgt. Eine von Bruels Anwältinnen sagte nach einer nichtöffentlichen Anhörung vor dem Haftrichter, der Sänger stehe den Justizbehörden zur Verfügung.

Welche Massnahmen gelten jetzt für ihn?

Bruel wurde unter richterlicher Aufsicht auf freien Fuss gesetzt. Er darf das französische Staatsgebiet nicht verlassen, keinen Kontakt zu den Opfern und deren Familien aufnehmen, sich nicht an deren Wohnort begeben und keine Massagesalons besuchen, wie es weiter seitens der Staatsanwaltschaft hiess. Der Künstler muss zudem eine psychologische Betreuung nachweisen und eine Kaution in Höhe von 500'000 Euro hinterlegen.

Was war zuvor passiert?

Am Mittwochmorgen hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, sie habe ein Ermittlungsverfahren gegen Bruel beantragt wegen Vorwürfen in Bezug auf neun mutmassliche Opfer; die neun Taten erstreckten sich über den Zeitraum von 2000 bis 2019. Verfahren, die sich auf den Zeitraum zwischen September 1992 und September 2008 erstrecken, wurden «der Ermittlungsakte beigefügt», obwohl die Taten «zum jetzigen Zeitpunkt offenbar verjährt sind», so die Staatsanwaltschaft weiter.

Mit dieser Zusammenführung soll geprüft werden, ob die Verjährung eingetreten ist; zudem will sich die Behörde einen umfassenden Überblick verschaffen über die Taten, die Patrick Bruel vorgeworfen werden.

Wer ist Patrick Bruel überhaupt?

Patrick Bruel gilt als einer der bekanntesten Musiker Frankreichs. Der 67-Jährige schaffte in den 80er-Jahren den Durchbruch, macht aber auch heute noch Musik. Auch in der Schweiz hatte Bruel diverse Erfolge: Seine Studioalben «Entre-Deux» (2002) und «Ce soir on sort…» (2018) erreichten Rang zwei der Charts.

Daneben ist Bruel auch noch Pokerspieler. 2014 erreichte er bei einem Event der World Poker Tour in Los Angeles den Finaltisch und belegte dort den vierten Platz, der ihm mehr als 330'000 Dollar einbrachte. In seiner Karriere hat er mehr als 1.5 Millionen Dollar an Live-Preisgeldern gewonnen.

(sda/afp)