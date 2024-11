Geiselnahme bei Paris beendet: Angestellte wieder frei

In der Region Paris in Frankreich soll es am Samstagnachmittag zu einer Geiselnahme gekommen sein. Laut der Pariser Feuerwehr habe der Sohn des Restaurantbesitzers des Lokals l'Olivier in Issy-les-Moulineaux vier Angestellte als Geiseln genommen.

Inzwischen sollen die Angestellten wieder frei gekommen sein. Der Geiselnehmer sei laut BFMTV verhaftet worden.

Der Sohn des Besitzers soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein und mitgeteilt haben, dass er sich selbst umbringen wolle. Die Geiselnahme hatte kurz vor 13 Uhr begonnen.

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

