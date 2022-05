Mann gesteht in Frankreich Tötung einer jungen Frau – nach 36 Jahren

Auf Drängen der Familie wurden die 1988 beendeten Ermittlungen vor zwei Jahren wieder aufgenommen. Anfang Mai wurde der Verdächtige erneut festgenommen. Wie der Sender unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete, gestand der Mann, die Frau verschleppt und getötet zu haben. In einem Waldstück, in dem die Tote vergraben worden sein soll, will die Polizei nun eine Suchaktion starten.

In Frankreich hat ein Mann die Tötung einer Zeitungsausträgerin 36 Jahre nach der Tat gestanden. Der heute 57-Jährige sei zwar kurz nach Verschwinden der Frau in der Nähe von Grenoble 1986 festgenommen, mangels Beweisen aber wieder freigelassen worden, berichtete der Sender France Info am Donnerstag.

Eine Million Corona-Tote in den USA – Biden warnt: «Pandemie nicht vorbei»

US-Präsident Joe Biden hat die internationale Gemeinschaft angesichts von einer Million Corona-Toten in den USA zu mehr Einsatz aufgerufen. «Es gibt noch so viel zu tun. Diese Pandemie ist noch nicht vorbei», mahnte er anlässlich eines internationalen Covid-Videogipfels am Donnerstag. «Wir alle müssen mehr tun, müssen diejenigen ehren, die wir verloren haben, indem wir alles tun, was wir können, um so viele Todesfälle wie möglich zu verhindern.» Biden ordnete an, die Flaggen in den USA auf halbmast zu setzen. Der Gipfel wurde von den USA, Deutschland und weiteren Staaten ausgerichtet. Nach Angaben des Weissen Hauses sind neue finanzielle Zusagen in Milliardenhöhe zusammengekommen.