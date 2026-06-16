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Orban kann nie mehr Ministerpräsident werden: Ungarn ändert Verfassung

Hungarian Prime Minister Viktor Orban speaks during a joint press conference with his Serbian counterpart Ana Brnabic following the 6th Hungarian-Serbian government summit in Budapest, Hungary, Wednes ...
Viktor Orban war 20 Jahre lang an der Spitze Ungarns – es soll kein Tag mehr dazu kommen.Bild: keystone

Orban kann nie mehr Ministerpräsident werden: Ungarn ändert Verfassung

Nach einer vom ungarischen Parlament beschlossenen Verfassungsänderung kann der im April von der Macht abgewählte Rechtspopulist Viktor Orban nie wieder Ministerpräsident werden.
16.06.2026, 00:3616.06.2026, 00:36

Für die Vorlage aus dem Lager um den neuen Regierungschef Peter Magyar stimmten 135 Abgeordnete, 50 stimmten dagegen und 6 enthielten sich der Stimme, wie aus Angaben der Parlaments-Webseite hervorgeht.

Der Verfassungsänderung zufolge darf niemand das höchste Regierungsamt ausüben, der dieses bereits insgesamt mindestens acht Jahre innehatte. Orban blickt auf 20 Jahre im Amt des Ministerpräsidenten zurück, er regierte von 1998 bis 2002 und von 2010 bis 2026.

Die neue Regelung gilt auch für den neuen Regierungschef Magyar. Demnach kann er höchstens zwei volle Legislaturperioden im Amt bleiben. Das heisst, er kann einmal wiedergewählt werden, wenn es nicht zu vorgezogenen Wahlen kommt.

Hungarian Prime Minister Peter Magyar speaks during a joint a press conference with Irish Prime Minister Micheal Martin following their meeting in the Ministry of Foreign Affairs in Budapest, Hungary, ...
Peter Magayr löst ein Wahlversprechen ein.Bild: keystone

Die Beschränkung der Amtszeit des Ministerpräsidenten ist für moderne Demokratien ungewöhnlich. Im Wahlkampf Magyars und seiner bürgerlichen Tisza-Partei war sie jedoch eines der zentralen Wahlversprechen. Die Parlamentswahl am 12. April hatte Tisza klar gegen Orbans Fidesz-Partei gewonnen.

Im neuen Parlament hat Tisza eine komfortable Zweidrittelmehrheit. Bei der Abstimmung am Montag brachte sie diese erstmals zur Anwendung, um in die bestehende Verfassung einzugreifen. Diese hatte Orban vor 16 Jahren schaffen lassen, er selbst liess sie häufig ändern. (sda/dpa)

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