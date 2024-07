Ungarn sagt Baerbock-Reise kurzfristig ab

Eine für Montag geplante Reise von Aussenministerin Annalena Baerbock nach Budapest findet nicht statt. Die ungarische Seite sagte den Termin von Aussenminister Peter Szijjarto mit Baerbock kurzfristig ab, wie das Auswärtige Amt am Abend bestätigt. Die Reise solle zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die deutsche Seite bedauerte die Absage. «Ein ernstes und ehrliches persönliches Gespräch zwischen beiden Aussenministern wäre in Anbetracht der überraschenden und nicht abgestimmten Moskau-Reise von Ministerpräsident Orbán durchaus wichtig gewesen», hiess es aus dem Auswärtigen Amt.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban reist trotz Warnungen der europäischen Staats- und Regierungschefs nach Moskau zu Wladimir Putin. Mit dabei als eingebetteter Journalist: der «Weltwoche»-Chef Roger Köppel.

Nach «Köppel in Kiew» jetzt also «Köppel aus dem Kreml»: Zusammen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban reiste der Chef des Schweizer Wochenmagazins «Weltwoche» am Freitag nach Moskau, um auf einer geheimen «Friedensmission», wie er es selbst nannte, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Am Tag zuvor war Orban bereits mit Köppel im Schlepptau in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo er den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vergeblich zu einem Waffenstillstand zu überreden versuchte.