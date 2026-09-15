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Japan zählt erstmals mehr als 100'000 Hundertjährige

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Die Zahl der Hundertjährigen in Japan steigt seit nunmehr 56 Jahren jedes Jahr an.Bild: www.imago-images.de

Japan zählt erstmals mehr als 100'000 Hundertjährige

In Japan ist die Zahl der Hundertjährigen erstmals über die Rekordmarke von 100'000 Menschen gestiegen. Insgesamt 107'677 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren zählt die viertgrösste Wirtschaftsnation der Welt inzwischen.
15.09.2026, 13:0315.09.2026, 13:03

Das seien 7'914 Menschen mehr als ein Jahr zuvor, gab das Gesundheitsministerium in Tokio bekannt. «Wir freuen uns, dass viele Menschen dank der Fortschritte in der Medizintechnik länger leben und aktiv bleiben», sagte Gesundheitsminister Kenichiro Ueno vor der Presse.

Die Zahl der Hundertjährigen steigt seit nunmehr 56 Jahren jedes Jahr an. Als Japans Gesundheitsministerium 1963 mit der Statistik begann, zählte das Inselreich gerade einmal 153 Hundertjährige. 25 Jahre später waren es dann schon mehr als 10'000. Nach der jüngsten Erhebung sind rund 88 Prozent aller Hundertjährigen Frauen. In Japan leben die Menschen mit am längsten. Bei Frauen beträgt die Lebenserwartung rund 87 Jahre, bei Männern rund 81 Jahre.

Japan altert und schrumpft

Zugleich aber schrumpft Japans Bevölkerung angesichts niedriger Geburtenraten und einer im internationalen Vergleich geringen Einwanderung im Rekordtempo: Die Zahl der Japanerinnen und Japaner sank zu Jahresbeginn erstmals seit 42 Jahren unter die Marke von 120 Millionen auf rund 119,7 Millionen Menschen. Innerhalb nur eines Jahres schrumpfte die Bevölkerung des Landes um 917'000 Einwohner – das ist etwa die Grösse einer Grossstadt.

Die Kosten für die soziale Sicherung in Japan steigen aufgrund der rückläufigen Geburtenrate und der alternden Bevölkerung von Jahr zu Jahr an und belasten die öffentlichen Finanzen. Und das in einem Land, das ohnehin schon die mit grossem Abstand höchste Staatsverschuldung unter den Industrieländern hat. (sda/dpa)

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