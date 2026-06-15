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Gesundheit

Bonnie Tyler ist aus dem Koma erwacht

epa12280376 Welsh singer and composer Bonnie Tyler performs at Maria Pita Square as part of the A Coruna festival, in A Coruna, Spain, 02 August 2025. EPA/Moncho Fuentes
Die Sängerin Bonnie Tyler lag fast zwei Monate im Koma. Bild: keystone

Bonnie Tyler aus dem Koma erwacht

15.06.2026, 16:0515.06.2026, 16:20

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist nach beinahe zwei Monaten aus dem Koma erwacht. Das hat ihr Management am Montag gegenüber der Bild-Zeitung bekannt gegeben.

Die 75-Jährige war im Mai wegen eines Darmdurchbruchs in Portugal notoperiert worden. Dabei kam es zu Komplikationen und Tyler war seither im Koma. In einem Gesundheitsupdate gab das Management nun eine leichte Entwarnung. Der Zustand der Sängerin sei allerdings noch immer ernst.

Konzerte wird Tyler vorerst keine spielen – das Management teilte mit, dass alle Konzerttermine bis Ende August abgesagt sind. Wenn möglich, würden die Konzerte im kommenden Jahr nachgeholt.

Das Management zeigt sich gegenüber der «Bild» optimistisch, dass Tyler im Herbst wieder auftreten kann: «Derzeit glauben wir, dass die Konzerte im Herbst wie geplant stattfinden können.»

(Update folgt …)

watson berichtete:

Sängerin Bonnie Tyler nach Not-Operation im Koma
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