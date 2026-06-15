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Erdbeben erschüttert Peloponnes – keine Schäden gemeldet

Erdbeben erschüttert Peloponnes – keine Schäden gemeldet

Ein Erdbeben der Stärke 5,1 hat am Sonntagabend den Südwesten der griechischen Halbinsel Peloponnes erschüttert.
15.06.2026, 00:1715.06.2026, 00:17

Nach weiteren Angaben des Geodynamischen Instituts der Universität Athen ereignete sich der Erdstoss um 20.17 Uhr MESZ (21.17 Uhr Ortszeit).

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Die griechische Halbinsel Peloponnes wurde von einem Erdbeben erschüttert. (Symbolbild)Bild: imago stock&people

Das Zentrum des Bebens lag in rund neun Kilometern Tiefe unter dem Meeresboden, etwa 16 Kilometer vor der Küste der Kleinstadt Methoni. «Bislang haben wir keine Schäden registriert. Das Beben war jedoch deutlich zu spüren», sagte der Bürgermeister der Region, Panagiotis Karvelas, dem griechischen Rundfunk. Auch im Westen Kretas sei die Erschütterung spürbar gewesen, berichteten griechische Medien.

Ob es sich bereits um das Hauptbeben gehandelt habe, lasse sich derzeit nicht sagen, erklärte der Seismologe Wasilis Karastathis im griechischen Fernsehen. Dafür müssten zunächst einige Tage vergehen. In der Region habe es in der Vergangenheit deutlich stärkere Erdbeben gegeben. Eine Entwarnung könne deshalb nicht gegeben werden. (sda/dpa)

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