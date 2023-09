Diese 13 Bilder und Videos zeigen das Ausmass der Unwetter in Griechenland

Dörfer in Not, gesperrte Autobahnen, etliche unterspülte Strassen – und der Regen hält auch am Donnerstag noch an: Die Lage in Griechenland ist dramatisch. Die folgenden Bilder und Videos zeigen das Ausmass.

Unwetter und starker Regen haben in Mittelgriechenland weitere Orte unter Wasser gesetzt. Besonders betroffen sind die Stadt und die Gemeinde Karditsa sowie die umliegenden Gemeinden. Dort reichte das Wasser vielerorts bis zu den Dächern der Häuser, so dass sich die Bewohner auf die Dächer retten mussten. «Das Wasser ist an manchen Stellen bis zu vier Meter hoch», sagte ein Anwohner dem Sender Mega.

Ihr Dorf sei unzugänglich, die ganze Ebene überflutet, Rettungskräfte könnten nicht kommen, berichteten die Bewohner Karditsas in griechischen Medien. «Vielleicht mit Hubschraubern, aber wo sollen sie landen? Es gibt kein Land!», sagte ein Mann.

Wegen der schweren Regenfälle und Überschwemmungen in Griechenland ist die wichtigste Autobahnverbindung des Landes zwischen Athen und Thessaloniki seit dem späten Mittwochabend auf gut 200 Kilometern gesperrt.

Überflutete Strassen in Larissa, Thessalien, 7. September 2023. Bild: AP

Auch die Bahn stellte die Zugfahrten zwischen den beiden Städten ein, wie griechische Medien am Donnerstagmorgen berichteten.

Überschwemmungen in Larissa, Thessalien, 7. September 2023. Bild: AP

Auch die grosse Tiefebene in der Region Thessalien, die «Kornkammer» Griechenlands, steht unter Wasser. Die Folgen sind bisher nicht abschätzbar, denn als Erntezeit gelten in Griechenland die kommenden Wintermonate.

Das Dorf Nea Lefki in der Region Thessalien, 6. September 2023. Bild: AP

Die Infrastruktur ist schwer getroffen: In zahlreichen Dörfern und grossen Teilen der Städte Volos, Larisa und Karditsa gibt es keinen Strom und kein Wasser, wie Reporter am Donnerstagmorgen berichteten.

Wo ist die Strasse hin? Szenen aus Kala Nera in der Region Magnisia, 6. September. Bild: keystone

«Sowas haben wir noch nie gesehen. Allein in der Nacht mussten wir 5000 Mal ausrücken, um Menschen zu helfen», sagte Feuerwehrsprecher Giorgos Artopoios im griechischen Rundfunk.

Zerstörte Strasse in Volos, 6. September. Bild: keystone

Zahlreiche Menschen seien mit Schlauchbooten von der Feuerwehr und dem Zivilschutz aus ihren umspülten Häusern in Sicherheit gebracht worden.

Unterspülte Häuser im Dorf Horto in Mittelgriechenland, 6. September. Bild: keystone

Die Feuerwehr riet jenen, die in ihren Häusern festsitzen, sich in den oberen Stockwerken aufzuhalten. «Wir haben Verstärkung aus allen anderen Regionen Griechenlands geholt», sagte der Sprecher.

Feriengäste inspizieren den Schaden an einem Strand in Kala Nera, Magnisia, 6. September. Bild: keystone

Auch in Athen regnete es die ganze Nacht durch. Schwere Schäden gab es hier jedoch nicht, wie der Sender ERTnews berichtete.

Weiter bangen mussten am Donnerstag die Menschen in den Städten Volos und Larisa und den Dörfern der Region, wo es tagsüber erneut stark regnen soll.

In und um die Städte Larisa und Volos regnet es auch am Donnerstag noch, gegen Abend sollen die Niederschläge nachlassen (Bild vom 6. September). Bild: keystone

Insgesamt aber geben die Meteorologen Entwarnung: Bis zum Abend sollen die Regenfälle aufhören.

Die tatsächlichen Schäden werden erst nach Abfluss der Fluten abschätzbar sein (Bild: Nea Lefki, 6. September). Bild: keystone

Dann dürften die gewaltigen Schäden erstmals komplett sichtbar werden, die die schweren Unwetter verursacht haben. Die Bürgermeister der betroffenen Gegenden sprachen gegenüber griechischen Medien von eingebrochenen Strassen und Brücken, von gekappten Stromverbindungen, aber auch zerstörten Häusern und Unternehmen. Die Schäden dürften in die Milliarden gehen.

Nach offiziellen Angaben sind bei den Unwettern bislang drei Menschen ums Leben gekommen. Es gibt weiterhin mehrere Vermisste, die genaue Zahl war zunächst nicht bekannt. (sda/dpa/jaw)