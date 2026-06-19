Ein illustres Trio bei den Wahlen in Makersfield: Count Binface, Andy Burnham und Robert Pownall im Fuchskostüm. Bild: keystone

Warum Andy Burnham bei seinem Wahlsieg zwischen einem Mülleimer und einem Fuchs posiert

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Andy Burnham ist der neue Shootingstar der britischen Politik. Der Labour-Politiker gewann die Nachwahl im Bezirk Makerfield und könnte damit bald Keir Starmer den Posten als Premierminister streitig machen. Auf dem Weg dazu musste Burnham zwei Konkurrenten der ungewohnten Sorte aus dem Weg räumen: einen Mülleimer-Ritter und einen Fuchs.

Count Binface gratuliert Andy Burnham zum Sieg. Bild: keystone

Zwischen diesen beiden stand Burnham auch, als das Resultat der Wahl verkündet wurde, was für denkwürdige Fotos sorgte. Kurz darauf sorgte der Fuchsmann noch für Unruhe, als er kurz die Siegerrede von Burnham störte, um für den Tierschutz zu demonstrieren.

Doch wer steckt unter den Kostümen? Beim Mülleimer-Ritter handelt es sich um den Comedian Jonathan David Harvey, der kostümiert unter dem Namen «Count Binface» auftritt. Harvey sagt, er sei ein «unabhängiger Weltraumkrieger» und ist schon bei verschiedensten Wahlen angetreten. Seit 2023 gehört er der Count-Binface-Party an. Zu seinen – satirisch gemeinten – politischen Vorschlägen gehören etwa eine Verstaatlichung der Sängerin Adele, das Verbieten von lauten Snacks in Kinos oder die Umbenennung der London Bridge in Phoebe-Waller-Bridge.

«Count Binface» bei einem Interview mit dem Sender «Sky». Bild: keystone

Im Fuchskostüm steckt derweil Robert Pownall, ein unabhängiger Kandidat und Tierschützer. Seine Begründung für seine politische Aktivität: «Weil ich dieser Regierung einfach nicht zutraue, etwas für die Tiere zu tun.» Auch in Makersfield zeigte sich Pownall stets mit einem Schild mit der Aufschrift «Protect British Wildlife». Seine politische Karriere ist derweil um einiges jünger als diejenige seines müllgekleideten Kontrahenten: Erst in diesem Jahr kandidierte er erstmals für ein Parlament.

Ein Mann mit vielen Gesichtern: Robert Pownall posiert mit einem Tölpel-Kostüm bei Parlamentswahlen in Edinburgh. Bild: keystone

Entsprechend klar war das Verhältnis auch bei der Wahl in Makerfield: «Count Binface» holte 95 Stimmen, womit er den Fuchs mit seinen 18 Stimmen deutlich hinter sich liess. Zu Burnham fehlte aber beiden einiges: Der Labour-Mann kam auf 24'927 Stimmen. (dab)