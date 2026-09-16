Hinter Aufklebern der Bewegung «Restore Britain» war in Wigan, Grossbritannien, am 15. Juni 2026 ein Plakat zu sehen, das den Labour-Kandidaten und heuteigen Premierminister Andy Burnham unterstützt. Bild: keystone

Wegen Asylplan: Dorf will nicht mehr britisch sein

Mehr «International»

Unterstützt von der rechtsextremen Partei Restore Britain strebt ein kleines Dorf in England aus Protest gegen die Unterbringung von Asylsuchenden symbolisch die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich an.

Die grosse Mehrheit der gut 350 Einwohnerinnen und Einwohner von Piddington stimmte bei einem rechtlich wirkungslosen Referendum entsprechend ab, wie britische Medien übereinstimmenden berichteten.

Zuvor hatte die Regierung Pläne veröffentlicht, das nahe gelegene ehemalige Militärgelände Bicester für zehn Jahre in eine Asylunterkunft umzuwandeln. Die maximale Kapazität soll bei rund 1'250 Menschen liegen.

Der britische Premierminister Andy Burnham. Bild: keystone

Premierminister Andy Burnham sagte am Mittag, er verstehe, wie stark die Stimmung zu dem Thema im Land sei. «Es ist schwierig, und selbstverständlich werde ich mir die Anliegen ansehen, die von der Gemeinde und im Rahmen des Referendums vorgebracht wurden», sagte er der Nachrichtenagentur PA zufolge. «Aber wir müssen sicherstellen, dass wir einen fairen Plan haben und gleichzeitig die Zahlen senken – und die Zahlen gehen inzwischen deutlich zurück.»

Beim Referendum am Dienstag war Rupert Lowe, der Vorsitzende von Restore Britain, im Dorf zu sehen. Er gab zahlreiche Interviews. Lowe war 2024 für die rechtspopulistische Partei Reform UK ins Parlament gewählt worden, trat aber unter anderem nach Differenzen mit Reform-Chef Nigel Farage aus. Seitdem sitzt er als unabhängiges Mitglied im Unterhaus. Restore Britain wird politisch noch weiter rechts als Reform UK eingeordnet.

Rupert Lowe ist Vorsitzender der Partei «Restore Britain». Bild: keystone

Migration als Wahlkampfthema

Migration ist in Grossbritannien seit Jahren ein Wahlkampfthema. Insbesondere Reform UK erstarkte mit der Ankündigung eines strikteren Kurses. Den von der Regierung veröffentlichten Statistiken zufolge steigen die Einwanderungszahlen im Vereinigen Königreich jedoch nicht an. Im Gegenteil: Bei der Nettozuwanderung wurde im vergangenen Jahr ein deutlicher Rückgang verzeichnet. Burnham sagte, die Zahlen «liegen jetzt auf dem niedrigsten Stand seit sieben Jahren». (sda/dpa)