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Wegen Asylplan: Dorf will nicht mehr britisch sein

epa13038797 A poster supporting Labour candidate Andy Burnham is seen behind stickers supporting Restore Britain in Wigan, Britain, 15 June 2026. A by-election will take place on 18 June in the parlia ...
Hinter Aufklebern der Bewegung «Restore Britain» war in Wigan, Grossbritannien, am 15. Juni 2026 ein Plakat zu sehen, das den Labour-Kandidaten und heuteigen Premierminister Andy Burnham unterstützt.Bild: keystone

Wegen Asylplan: Dorf will nicht mehr britisch sein

16.09.2026, 15:5816.09.2026, 15:58

Unterstützt von der rechtsextremen Partei Restore Britain strebt ein kleines Dorf in England aus Protest gegen die Unterbringung von Asylsuchenden symbolisch die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich an.

Die grosse Mehrheit der gut 350 Einwohnerinnen und Einwohner von Piddington stimmte bei einem rechtlich wirkungslosen Referendum entsprechend ab, wie britische Medien übereinstimmenden berichteten.

Zuvor hatte die Regierung Pläne veröffentlicht, das nahe gelegene ehemalige Militärgelände Bicester für zehn Jahre in eine Asylunterkunft umzuwandeln. Die maximale Kapazität soll bei rund 1'250 Menschen liegen.

epa13224789 British Prime Minister Andy Burnham departs 10 Downing Street for Prime Minister&#039;s Questions at parliament in London, Britain, 09 September 2026. EPA/ANDY RAIN
Der britische Premierminister Andy Burnham.Bild: keystone

Premierminister Andy Burnham sagte am Mittag, er verstehe, wie stark die Stimmung zu dem Thema im Land sei. «Es ist schwierig, und selbstverständlich werde ich mir die Anliegen ansehen, die von der Gemeinde und im Rahmen des Referendums vorgebracht wurden», sagte er der Nachrichtenagentur PA zufolge. «Aber wir müssen sicherstellen, dass wir einen fairen Plan haben und gleichzeitig die Zahlen senken – und die Zahlen gehen inzwischen deutlich zurück.»

Beim Referendum am Dienstag war Rupert Lowe, der Vorsitzende von Restore Britain, im Dorf zu sehen. Er gab zahlreiche Interviews. Lowe war 2024 für die rechtspopulistische Partei Reform UK ins Parlament gewählt worden, trat aber unter anderem nach Differenzen mit Reform-Chef Nigel Farage aus. Seitdem sitzt er als unabhängiges Mitglied im Unterhaus. Restore Britain wird politisch noch weiter rechts als Reform UK eingeordnet.

Britain&#039;s leader of Restore Britain Rupert Lowe speaks to a members of the public during the by-election in Makerfield, England, Thursday, June 18, 2026.(AP Photo/Jon Super) Britain Pivotal Elect ...
Rupert Lowe ist Vorsitzender der Partei «Restore Britain».Bild: keystone

Migration als Wahlkampfthema

Migration ist in Grossbritannien seit Jahren ein Wahlkampfthema. Insbesondere Reform UK erstarkte mit der Ankündigung eines strikteren Kurses. Den von der Regierung veröffentlichten Statistiken zufolge steigen die Einwanderungszahlen im Vereinigen Königreich jedoch nicht an. Im Gegenteil: Bei der Nettozuwanderung wurde im vergangenen Jahr ein deutlicher Rückgang verzeichnet. Burnham sagte, die Zahlen «liegen jetzt auf dem niedrigsten Stand seit sieben Jahren». (sda/dpa)

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