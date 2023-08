Mann in London nahe dem British Museum niedergestochen

Nach einem Vorfall unweit des berühmten British Museum in London ist ein Mensch mit einer Stichverletzung am Arm in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der mutmassliche Täter wurde wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung festgenommen, wie die Polizei in der britischen Hauptstadt am Dienstag mitteilte.

Keine Terrortat

Es handele sich um einen Einzelfall und werde nicht als Terrortat eingestuft. «Keine besondere Gefahr für die Öffentlichkeit», betonte die Metropolitan Police. Das Museum wurde aber sicherheitshalber evakuiert und blieb vorübergehend geschlossen.

Polizei und umstehende Personen nach dem Vorfall in der Nähe des British Museum. Bild: keystone

Der Tatort an der Kreuzung von Russell Street und Museum Street ist nur wenige Meter vom Eingang entfernt. Später öffnete die Touristenattraktion, die jährlich von sechs Millionen Menschen besucht wird, wieder.

Das British Museum gilt als eines der wichtigsten der Welt. Es beherbergt einige der bedeutendsten Kulturschätze der Menschheit, darunter die Parthenon-Skulpturen, den Stein von Rosetta sowie ägyptische Mumien. Vor kurzem kündigte der deutsche Museumsdirektor Hartwig Fischer nach acht Jahren seinen Abschied an. (sda/dpa)