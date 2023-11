Owain Llewelyn von der Polizei Nordwales spricht über den Fund der vier Teenager. Bild: keystone

Vier Leichen geborgen bei Suche nach vermissten Teenagern in Wales

Bei einer gross angelegten Suche nach vier vermissten Jugendlichen in Wales hat die Polizei am Dienstag einen traurigen Fund gemacht. Das Auto, in dem die jungen Männer unterwegs waren, sei abseits der Strasse gefunden worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Aus dem Fahrzeug seien vier Leichen geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher vor Journalisten. Der Wagen habe auf dem Dach und teilweise im Wasser gelegen. Die vier jungen Männer waren den Berichten zufolge am Wochenende zu einem Camping-Ausflug im Nationalpark Snowdonia aufgebrochen, hatten sich von dort aber nicht mehr bei ihren Familien gemeldet. Daraufhin war eine Suche ausgelöst worden. (rbu/sda/dpa)