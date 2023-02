Tassen, Teller, Töpfe: Andenken zur Krönung von Charles

Mehr «International»

Wenige Monate vor der Krönung von Charles III. beginnt der Verkauf von Souvenirartikeln. Das britische Töpferunternehmen Emma Bridgewater rechnet mit hoher Nachfrage nach Tassen, Tellern und Teekannen. Das Motiv – eine Krone samt Löwe und Einhorn als Zeichen der britischen Monarchie – wird mit einem Schwammstempel aufgetragen und dann per Hand verziert. Charles und seine Königsgemahlin Camilla werden am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey gekrönt.

Sie dekoriert die Souvenirs in der Emma Bridgewater Pottery Factory in Stoke on Trent, England. Bild: keystone

Tassen mit King Charles. Bild: keystone

Das Unternehmen aus der mittelenglischen Stadt Stoke-on-Trent hat bereits häufiger Memorabilia (Erinnerungsstücke) zu royalen Anlässen hergestellt und unterhält enge Beziehungen zum Königshaus. Der König hat die Töpferei - noch als Thronfolger - mehrmals besucht, auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate war schon dort.

Der König interessiere sich sehr für die Arbeit, sagte Stephen Beeston, Produktionschef bei Emma Bridgewater, der Nachrichtenagentur PA. «Die Töpferindustrie hat eine lange Tradition in der Herstellung von Gedenkkeramik, die wahrscheinlich bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts zurückreicht», sagte Beeston. «Wir besitzen das Erbe, wir haben das Know-how und wir sind sehr stolz darauf, mit der königlichen Familie verbunden zu sein.»

(yam/sda/dpa)