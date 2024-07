Ex-Ministerin Badenoch will ebenfalls Chefin der britischen Konservativen werden

Der bisherige Premier Sunak zog aus der Downing Street aus und will auch den Parteivorsitz abgeben. Seine Partei will bis Anfang November einen neuen Parteichef oder eine neue Parteichefin auswählen. Bewerbungen für seine Nachfolge können noch bis Montagnachmittag eingereicht werden. (sda/dpa)

Mit Badenoch sind nun sechs Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von Rishi Sunak an der Spitze der Partei. Zuvor hatten die früheren Innenminister Priti Patel und James Cleverly, die ehemaligen Staatssekretäre Tom Tugendhat und Robert Jenrick sowie Ex-Arbeitsminister Mel Stride ihren Hut in den Ring geworfen.

Kemi Badenoch will ebenfalls an die Spitze ihrer Partei. Bild: keystone

Kriegs­ver­bre­chen vor den Toren der Schweiz

An der Südgrenze der Schweiz, in der Region Ossola, eskalierte die Gewalt zwischen 1943 und 1945. Was folgte waren zahlreiche Kriegsverbrechen und hunderte von Toten. Rückblick in eine dunkle Zeit.

Was zwischen 1943 und 1945 an der Grenze zum Wallis und zum Tessin geschehen ist, hat eine Vorgeschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Die Spirale der Gewalt in der Region begann mit dem Aufkommen des Faschismus. Der Marsch auf Rom Ende Oktober 1922 und die darauffolgende Ernennung von Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten durch König Viktor Emanuel III. setzten eine Spirale der Gewalt in Gang. Im Wesentlichen handelte es sich um eine totale Repression gegen sozialdemokratische und gemässigte politische Kreise. Die Glücklichsten werden inhaftiert, viele ins Exil nach Frankreich und in die Schweiz getrieben.