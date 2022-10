Amsterdam will dem Cannabis-Tourismus ein Ende setzen

Sheher Khan, Ratsmitglied und Vorsitzender der Denk-Partei, fügte hinzu, dass es keine «solide» Begründung dafür gebe, dass weiche Drogen den Handel mit harten Drogen unterstützten. Seine Partei ist in erster Linie besorgt, dass die Nachfrage nach Cannabis anhalten wird, was zu mehr Strassenhandel führen würde.

Nach einem Bericht des britischen «Guardian» will die Bürgermeisterin gegen den Sektor der weichen Drogen, Belästigungen durch Touristen und Drogenkriminalität vorgehen. Zwar sind Verkauf und Gebrauch der Drogen in den Shops toleriert, der kommerzielle Handel aber nicht. Das könne zu Käufen von kriminellen Banden führen.

Die Bürgermeisterin der Stadt, Femke Halsema, will jetzt Touristen aus diesen Einrichtungen verbannen – zumindest temporär. Damit wendet sie ein landesweites Gesetz gegen Ausländer in Coffeeshops an, von dem ihre Stadt aber bislang noch ausgenommen wurde. Diese Sonderrolle – genannt i-Kriterium – soll jetzt ein Ende haben.

Frankreich weist Beteiligung an Militärputsch in Burkina Faso zurück

Einen Tag nach dem Militärputsch in Burkina Faso hat die französische Botschaft in dem westafrikanischen Land jegliche Beteiligung an den Geschehnissen zurückgewiesen. Der abgesetzte Präsident, Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, befinde sich weder in der diplomatischen Vertretung noch auf einem französischen Militärstützpunkt, erklärte die Botschaft am Samstag - und wies damit einen Vorwurf der neuen Machthaber zurück. Ein Vertreter der Junta hatte im staatlichen Fernsehen RTB gesagt, Damiba habe auf dem Stützpunkt Unterschlupf gefunden. Dieser plane, zurückzuschlagen.