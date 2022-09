Polizei entdeckt Tausende Cannabis-Pflanzen – auf dem Olymp

Bild: EPA ANA-MPA

Drogenfund am höchsten Berg Griechenlands: Die Polizei hat nach mehrmonatigen Ermittlungen eine Cannabis-Plantage auf dem Olymp entdeckt.

Die Ermittler fanden an den Hängen des Berges mehr als 4000 Pflanzen, wie der staatliche griechische Rundfunk (ERT) am Freitag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Zwei Menschen seien bei der Aktion am Donnerstag festgenommen worden.

Der Fund ist der zweite Erfolg griechischer Drogenfahnder in kurzer Zeit: Auf einem Berg nahe der Hafenstadt Volos in Mittelgriechenland hatte die Polizei bereits am Mittwoch eine Cannabis-Plantage mit gut 2400 Pflanzen entdeckt und zerstört. Die Ermittler schätzten den Marktwert der Drogen beider Plantagen auf 14 bis 20 Millionen Euro, berichtete der Staatsrundfunk weiter.

Griechenland und Albanien gelten als die Gebiete mit der grössten Cannabis-Produktion in Europa. Der Grund: Die Pflanzen brauchen viel Wasser, und in beiden Ländern gibt es abgelegene Gebiete, die gut bewässerten werden können. Zahlreiche Quellen versorgen die Plantagen mit Wasser aus den umliegenden Bergen. (aeg/sda/dpa)