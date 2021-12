Nach anhaltenden Demonstrationen und dem Ruf nach mehr Demokratie in Hongkong hatte die kommunistische Führung in Peking vor eineinhalb Jahren das umstrittene Sicherheitsgesetz erlassen. Die vage Formulierung des Gesetzestextes erleichtert das Vorgehen gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch einstuft – und zielt damit auf Kritiker der Hongkonger Regierung und der chinesischen Führung.

In Juni war in Hongkong die prodemokratische Zeitung «Apple Daily» zwangsweise eingestellt worden, nachdem das Boulevardblatt wegen angeblicher Verstösse gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden geraten war. Ihr Gründer Jimmy Lai sitzt im Gefängnis.

Unter den Festgenommenen sind demnach neben dem derzeitigen Chefredakteur Lam Shiu und dessen Vorgänger Chung Pui auch vier ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrats. Rund 200 Beamte seien an dem Einsatz beteiligt gewesen, bei dem auch die Redaktion von «Stand News» und die Häuser der Festgenommenen durchsucht worden seien.

In Hongkong sind erneut mehrere Journalisten und ehemalige Mitarbeiter eines pro-demokratischen Mediums festgenommen worden. Wie die örtliche Zeitung «South China Morning Post» meldete, nahmen Beamte der nationalen Sicherheitspolizei am Mittwoch den Chefredakteur und fünf frühere Mitarbeiter der Online-Publikation «Stand News» fest, die dem Bericht zufolge besonders bei Demokratie-Aktivisten beliebt ist.

Erneut Journalisten in Hongkong festgenommen

