Indische Kinder haben wegen Mega-Smog schon jetzt Winterferien

Mehr «International»

Ein Velofahrer auf den Strassen von Neu Delhi, 7. November. Bild: keystone

Angesichts des schlimmen und andauernden Smogs in der indischen Hauptstadt Neu Delhi sind die Winterferien für Grundschüler vorverschoben worden. Statt im Januar haben die Kinder von Donnerstag bis Ende kommender Woche frei, wie die Regierung mitteilte. Dies soll Kinder besser vor der schlimmen Luftverschmutzung schützen. Weitere Massnahmen würden später bekanntgegeben. Schulfrei wegen der Luftverschmutzung gibt es in der indischen Hauptstadt immer dann, wenn der Smog besonders schlimm ist, also vor allem im Winter.

Der Grund für den Winter-Smog in und um Neu Delhi: Bauern in den umliegenden Bundesstaaten verbrennen dann trotz Verbot Ernte-Reste, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Dazu kommen die Abgase von Autos, die Industrie sowie Staub von Baustellen und Müllverbrennungen. Trotzdem sehen viele Menschen in der Hauptstadt die Luftverschmutzung nicht als grosses Problem. Am kommenden Wochenende findet zudem das wichtige hinduistische Lichterfest Diwali statt, das viele Menschen trotz der Luftverschmutzung mit Feuerwerk feiern.

Die Feinstaubbelastung in und um Neu Delhi gehört zu den höchsten der Welt - und im Winter ist sie besonders stark. Sie liegt derzeit um ein Vielfaches über den als akzeptabel angesehenen Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Deshalb hat sie viele negative Auswirkungen auf die Gesundheit, nicht zuletzt gibt es auch verfrühte Todesfälle. (sda/dpa)