Westliche Spitzenpolitiker treffen sich am Sonntag in London. Bild: keystone

Ukraine-Konferenz beendet - Starmer: «Europa ist am Scheideweg der Geschichte»»

Nach dem beispiellosen Eklat im Weissen Haus haben sich am Sonntag europäische und westliche Spitzenpolitiker in London zu einer Ukraine-Konferenz getroffen. Ziel war es, Einigkeit zu demonstrieren.

Scholz: Russische Perspektive darf nicht akzeptiert werden

Auf dem Ukraine-Sondergipfel in London haben die Teilnehmer nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz deutlich versichert, die Ukraine unterstützen zu wollen. «Sie ist das angegriffene Land, Opfer der russischen Aggression», sagte Scholz (SPD) nach dem Treffen in London.«

Das ist die Wahrheit, die unverändert für alle ganz klar ist.» Und das bedeute natürlich auch, dass entsprechend gehandelt werden müsse. Klar sei dabei auch, «dass wir die Ukraine eben finanziell und mit militärischen Mitteln unterstützen müssen», sagte Scholz weiter

Scholz und der britische Premier Keir Starmer begrüssen sich vor der Ukraine-Konferenz am Sonntag. Bild: keystone

Russlands Perspektive solle nicht akzeptiert werden: «Es ging Russland immer darum, in der Ukraine eine Regierung zu etablieren, die nach russischer Pfeife tanzt, das kann nicht akzeptiert werden», sagte Scholz. Die Ukraine sei ein europäisches Land, das sich entschieden habe, in die Europäische Union zu wollen und sei eine demokratische und souveräne Nation. «Dabei muss es bleiben».

Auch die russische Forderung nach einer der Demilitarisierung der Ukraine könne nicht akzeptiert werden, so der Kanzler. Im Gegenteil, die Ukraine müsse militärisch so stark werden, dass sie nicht erneut angegriffen werde. «Das wird für die Zukunft von zentraler Bedeutung sein.»

Kritik an dem neuen Kurs der USA in der Ukraine-Politik und im Hinblick auf die Nato vermied der Kanzler. Alle seien sich bei dem Gipfel einig gewesen, dass die transatlantische Zusammenarbeit auch in Zukunft wichtig sei für die Sicherheit, sagte Scholz. Man wolle die Kooperation der transatlantischen Partner der Ukraine ausbauen.

Starmer: «Scheideweg der Geschichte»

Der britische Premierminister Keir Starmer sieht Europa nach den jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg «an einem Scheideweg» der Geschichte. Es sei nicht mehr der Moment, nur zu reden, sagte Starmer nach einem Gipfeltreffen westlicher Staats- und Regierungschefs in London. Es sei an der Zeit zu handeln, Verantwortung zu übernehmen und Führung zu zeigen.

Die Spitzenpolitiker vereinbarten, dass eine Gruppe europäischer Nationen einen Friedensplan für eine Waffenruhe in der Ukraine ausarbeiten wird. Dieser soll dann mit den USA und der Regierung von Präsident Donald Trump besprochen werde. Starmer betonte die Bedeutung, weiterhin den Rückhalt der USA zu haben. Am Freitag war es im Weissen Haus zu einem beispiellosen Zerwürfnis zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gekommen.

Starmer sprach nach der Konferenz vor den Medien. Bild: keystone

Europa müsse die harte Arbeit leisten, aber um den Frieden zu sichern müsse «dieser Einsatz eine starke Unterstützung der USA haben», sagte Starmer. Grossbritannien und Frankreich hatten mehrfach bekräftigt, Soldaten für eine Friedenstruppe bereitstellen zu wollen. Die Mission müsste der Idee folgend auch von den USA abgesichert werden, um Russland im Zaum zu halten. Starmer sagte, ein mögliches Waffenstillstandsabkommen dürfe kein Papiertiger sein, sondern müsse notfalls militärisch gewährleistet werden können.

«Wir werden weiter eine Koalition der Willigen entwickeln, um ein Abkommen in der Ukraine zu verteidigen und den Frieden zu garantieren», sagte Starmer. «Nicht jede Nation wird sich in der Lage fühlen, dazu beizutragen, aber das darf nicht bedeuten, dass wir uns zurücklehnen.»

Zudem erhalte die Ukraine 1,6 Milliarden Pfund (rund 1,9 Milliarden Euro) aus der Exportfinanzierung des Vereinigten Königreichs, um damit mehr 5000 Flugabwehrraketen zu kaufen, die in der nordirischen Stadt Belfast hergestellt werden, wie Starmer ankündigte.

Das schaffe Arbeitsplätze im britischen Verteidigungssektor und helfe der Ukraine, kritische Infrastruktur zu schützen, sagte Starmer. Bereits am Samstagabend hatten beide Nationen einen Vertrag für einen Milliardenkredit in Höhe von 2,2 Milliarden Pfund für die Ukraine unterzeichnet

Von der Leyen: «Wir müssen dringend aufrüsten»

Kurz nach dem Treffen der Spitzen-Politiker sagte EU-Kommissionpräsidentin Ursula Von der Leyen gegenüber Sky News: «Wir müssen nun dringend aufrüsten.» Die Verteidigung der europäischen Staaten müsse massiv aufgestockt werden, so Von der Leyen weiter. Dafür bräuchten die Mitgliedstaaten mehr finanziellen Spielraum.

Von der Leyen pocht auf eine grossangelegte Aufrüstung in Europa. Bild: keystone

Ukraine-Gipfel in London am Abend beendet

Der Ukraine-Gipfel europäischer Spitzenpolitiker wurde nach knapp zwei Stunden beendet, wie britische Medien berichten. Zum Ukraine-Gipfel in London sind am Nachmittag zahlreiche westliche Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und NATO eingetroffen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schüttelte kurz Hände mit dem britischen Premier und Gastgeber Keir Starmer, als er beim Lancaster House in London eintraf. Deutlich herzlicher war der Empfang für Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Starmer umarmte ihn.

Starmer und Selenskyj haben sich zur Begrüssung umarmt. Bild: keystone

Auch Polens Ministerpräsident Donald Tusk, Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, Kanadas Premier Justin Trudeau sowie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte trafen zu dem Gipfel ein. An dem Treffen nehmen mehr als zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs teil, unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Pedro Sánchez: Europa ist Lebensversicherung

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat einer möglichen Unterwerfung Europas unter US-Präsident Donald Trump oder dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine klare Absage erteilt. «Im 21. Jahrhundert sind die Beziehungen zwischen den Ländern Allianzbeziehungen, keine Vasallenbeziehungen», sagte der Sozialist bei einer Parteiveranstaltung kurz vor der Abreise zum europäischen Krisentreffen in London.

«Heute verteidigen wir eine internationale Ordnung von freien, gleichen und souveränen Staaten. Und deshalb verteidigen wir die Ukraine gegen die neoimperialistische Bedrohung Putins», sagte Sánchez. Mehr Europa zu fordern, sei nicht bloss ein Slogan. «Das ist heute mehr denn je eine Lebensversicherung», sagte er.

Beim Verteidigungsetat hat Spanien jedoch noch viel vor sich. Für das laufende Jahr sind dafür Ausgaben im Umfang von nur 1,32 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vorgesehen, wie die Zeitung «El País» berichtete. Das noch gültige NATO-Ziel von 2,0 Prozent, das bereits jetzt als zu niedrig gilt, will die viertgrösste Volkswirtschaft der EU demnach erst 2029 erreichen.

London und Paris wollen Waffenruhe-Plan vorlegen

Grossbritannien und Frankreich wollen einen Plan für eine Waffenruhe in der Ukraine ausarbeiten. Das sagte der britische Premierminister Keir Starmer in einem BBC-Interview kurz vor Beginn der Ukraine-Konferenz europäischer und westlicher Spitzenpolitiker in London.

«Wir haben uns nun darauf geeinigt, dass das Vereinigte Königreich zusammen mit Frankreich und möglicherweise ein oder zwei weiteren Ländern mit der Ukraine an einem Plan zur Beendigung der Kämpfe arbeiten wird», sagte Starmer. Anschliessend solle der Plan mit den Vereinigten Staaten besprochen werden.

Selenskyj, Starmer und Macron nach einem Treffen am Sonntag in London. Bild: keystone

Das sei das Ergebnis von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump am Samstag.

Starmer betonte, er wolle eine «Koalition der Willigen» formen, um konkrete europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Weg zu bringen. «Das ist wahrscheinlich erst einmal eine Koalition der Willigen», sagte Starmer. Er wolle niemanden kritisieren, aber das sei besser, als auf jedes einzelne Land in Europa zu warten.

Starmer zu Eklat im Weissen Haus: «Das will niemand sehen»

Zu dem Eklat im Weissen Haus zwischen Selenskyj und Trump sagte Starmer: «Das will niemand sehen.» Deswegen habe er den Hörer in die Hand genommen und mit den Beteiligten gesprochen. «Mein Antrieb war, dies gewissermassen zu überbrücken und uns wieder auf den zentralen Fokus zurückzuführen», sagte Starmer. (sda/dpa/nzu)