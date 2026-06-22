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Berichte: Mindestens 14 Tote bei Gebäudebrand im Norden Indiens

Firefighters work to extinguish a fire that broke out at a commercial building in Lucknow, India, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Sumit Kumar) India Fire
Feuerwehrleute sind damit beschäftigt, einen Brand zu löschen, der am Montag, dem 22. Juni 2026, in einem Geschäftsgebäude in Lucknow, Indien, ausgebrochen ist.Bild: keystone

Berichte: Mindestens 14 Tote bei Gebäudebrand im Norden Indiens

22.06.2026, 20:1222.06.2026, 20:12

Beim Brand eines dreistöckigen Gebäudes in der indischen Millionenstadt Lucknow sind nach Medienberichten mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer seien zumeist jüngere Menschen gewesen, berichteten die Zeitung «The Indian Express» und andere indische Medien unter Berufung auf die Behörden im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. Im ersten Stock soll sich demnach unter anderem ein Animationsstudio befunden haben, wo sich zahlreiche Jugendliche aufgehalten hätten.

Mehrere Personen in dem als Gewerbegebäude benutzten Haus wurden den Berichten zufolge verletzt. Im Erdgeschoss sei unter anderem eine Tierhandlung betrieben worden.

Es werde vermutet, dass zahlreiche Personen eingeschlossen gewesen seien, da sich das Feuer rasch ausgebreitet habe, berichtete der Sender NDTV. Mehrere Menschen seien aus dem ersten Stock gesprungen, um sich zu retten. Das Feuer sei nach mehr als einer Stunde unter Kontrolle gebracht worden. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die Behörden kündigten eine gründliche Untersuchung an. (sda/dpa)

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