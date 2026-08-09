Ukraine kauft US-Artillerieraketen in der Türkei – für Angriff hinter der Front

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Die verkauften ATACMS-Raketen haben eine Reichweite von 195 Kilometern. Bild: keystone

Die Ukraine kauft in der Türkei ein grösseres Paket mit US-produzierten Artilleriewaffen, das auch 70 Raketen des Typs ATACMS umfasst. Zu dem Geschäft gehören weiter 12 Mehrfachraketenwerfer M270, mehr als 2'500 Artillerieraketen vom Kaliber 227 Millimeter mit Streumunition sowie 47'000 Artilleriegranaten 203 Millimeter mit Streumunition, wie das ukrainische Militärportal «Militarnyj» berichtet.

Es stützt sich dabei auf die offizielle Mitteilung des US-Aussenministeriums an den Kongress zu dem geplanten Weiterverkauf. Demnach befürwortet die US-Regierung das Geschäft im Umfang von 283 Millionen US-Dollar (245 Millionen Euro). Es gilt als genehmigt, wenn die Parlamentskammern Senat und Repräsentantenhaus nicht binnen 15 Tagen widersprechen. Die Türkei wolle Waffen älterer Bauart verkaufen, hiess es. Die Ukraine wiederum könne ihre Feuerkraft bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges damit verstärken.

ATACMS-Raketen für Angriffe hinter der Front

Die verkauften ATACMS-Raketen der Modifikation M39 haben eine Reichweite von 165 Kilometern. Die USA haben der Ukraine solche Kurzstreckenraketen bereits geliefert; die frühere Führung von Präsident Joe Biden hat aber lange gezögert, den Einsatz auch gegen Ziele auf russischem Gebiet zuzulassen. Mit solchen Raketen kann die ukrainische Armee Truppenansammlungen und Kommandostellen der Russen im Rückraum der Front angreifen. (sda/dpa)