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Iran

Strasse von Hormus: Angriff auf Frachtschiff gemeldet

Es geht wieder los: Angriff auf Tanker in der Strasse von Hormus gemeldet

07.07.2026, 16:4607.07.2026, 16:46
epa13095211 A container ship docks at Khor Fakkan Port, in Khor Fakkan, United Arab Emirates, 07 July 2026. As one of the upcoming measures for the UAE to avoid sending its shipping vessels through th ...
Ein Containerschiff liegt im am Emiraten-Hafen von Khor Fakkan vor Anker. (07.07.2026)Bild: keystone

In der Strasse von Hormus hat sich ein weiterer Angriff auf mindestens einen Tanker ereignet. Das Schiff sei in der Meerenge von einer Drohne getroffen und leicht beschädigt worden, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) am Nachmittag unter Berufung auf «Militärbehörden» mit.

Opfer habe es aber nicht gegeben und das Schiff setze seine Fahrt fort. Es blieb unklar, welche Behörde und welches Land den Angriff meldete.

Fast zeitgleich meldete die Behörde, dass ein Tanker in der Strasse von Hormus von einem «unbekannten Geschoss» getroffen und vermutlich beschädigt worden sei. Es blieb unklar, ob es sich bei beiden Meldungen der Behörde um denselben Vorfall handelte. Unklar blieb auch, wer hinter dem Angriff steckt.

In der Nacht hatte die Behörde bereits einen Angriff in dem Gebiet gemeldet, bei dem nach Angaben der Schiffsbesatzung ein Tanker von einem «unbekannten Geschoss» getroffen wurde. Verletzt worden sei niemand. Das Portal «Axios» berichtete unter Berufung auf zwei US-Beamte, die iranischen Revolutionsgarden hätten mindestens zwei Raketen auf Frachter abgefeuert. Einer der Beamten sagte demnach, zwei Schiffe seien durch den Beschuss stark beschädigt worden. (sda/dpa)

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