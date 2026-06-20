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Iran verkündet erneute Schliessung der Strasse von Hormus

Tankers and cargo vessels are seen in the Gulf of Oman, along shipping routes linking the Strait of Hormuz and the Arabian Sea, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo) Oman Strait of Hormuz
Die Strasse von Hormus war nur für kurze Zeit geöffnet.Bild: keystone

Iran verkündet erneute Schliessung der Strasse von Hormus

20.06.2026, 15:3120.06.2026, 15:46

Der Iran hat die Strasse von Hormus erneut für gesperrt erklärt. Das verkündete das Militärkommando im iranischen Staatsfernsehen. Begründet wird der Schritt unter anderem mit israelischen Angriffen im Libanon.

«Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr geschlossen wird», heisst es in einer vom Staatsfernsehen verbreiteten Mitteilung des Militärkommandos. Dies geschehe in Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe Israels im Südlibanon. Sie seien eine Verletzung des mit den USA getroffenen Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs.

Das Militärkommando warf den USA Böswilligkeit vor. «Diese hätten eindeutig gegen ihre Verpflichtung verstossen», den Krieg zu beenden. «Sollte die Aggression anhalten, sind weitere Schritte geplant», heisst es weiter. (hkl)

Mehr folgt in Kürze ...

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Die beliebtesten Kommentare
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Okay, Boomer
20.06.2026 15:38registriert Juli 2022
Das hielt ja nicht mal 48 Stunden. The Art of the Deal, gällezi!
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