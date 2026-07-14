Trump bläst Hormus-Gebühr schon wieder ab – aber die Golfstaaten müssen blechen

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Hat derzeit Mühe, sich zu entscheiden: US-Präsident Donald Trump. Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump will nun doch keine allgemeine Gebühr für die Durchfahrt der Strasse von Hormus erheben, nachdem er erst kürzlich diese Idee in die Welt gesetzt hatte. Dies geht aus einem Post des Präsidenten auf der Plattform Truth Social hervor.

Er habe sich nach «sehr produktiven» Gesprächen mit den Führern diverser nahöstlichen Länder entschlossen, auf die «United States Reimbursement Fee» in Höhe von 20 Prozent zu verzichten. Stattdessen würden die Golfstaaten «GEWALTIGE» Investitionen in den USA tätigen, die ihnen in der Zukunft «ausserordentlich» zugutekommen würden.

Bild: sc/truth social

Die Strasse von Hormus sei im Übrigen für alle nicht-iranischen Schiffe geöffnet, während für iranische Schiffe eine komplette Blockade herrsche.

«Man» sehe bereits jetzt die grössten Investitionen «aller Zeiten» in Amerika, und nun würden es noch mehr werden. Bald würden Fabriken, Werke und Ausrüstung «in historischem Ausmass» in die USA fliessen, wodurch «Millionen an AMERIKANISCHEN Jobs» entstehen würden. Trump fügte hinzu, dass der Iran niemals Nuklearwaffen haben werde.

Somit bleibt die Lage im US-iranischen Konflikt weiterhin angespannt. Erst neulich hat eine grosse Mehrheit des iranischen Parlaments Blutrache für den durch US-Angriffe getöteten obersten Führer Ali Chamenei gefordert. Derweil hat der US-Präsident mit einem Angriff auf eine iranische Atomeinrichtung gedroht – dieser werde wahrscheinlich «relativ bald» erfolgen, sagte er am Montag (Ortszeit) in einem Radiointerview.

(cpf)