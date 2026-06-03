Verwüstung am Flughafen von Dubai. Video: watson

Ein Toter bei Drohnenangriff auf Flughafen von Kuwait – mehr als 60 Verletzte

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Bei dem jüngsten iranischen Drohnenangriff auf Kuwait sind am Flughafen der Hauptstadt ein Mensch getötet und weitere verletzt worden. Das teilten das Aussen- sowie das Verteidigungsministerium des Golfstaats mit.

Es habe im Passagierbereich an Terminal 1 auch schwere Sachschäden gegeben. Die Verletzten seien ärztlich behandelt worden. Die Streitkräfte seien bereit, «jegliche Schritte» zu unternehmen, um die Sicherheit und Stabilität des kleinen Landes am Persischen Golf zu schützen.

Mindestens 63 Verletzte

Beim jüngsten iranischen Angriff am Flughafen von Kuwait sind mindestens 63 Menschen verletzt worden. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Unter den Verletzten seien Reisende, Mitarbeiter des Flughafens und andere Zivilisten.

Durch die Explosionen hätten einige von ihnen Gliedmassen verloren, andere hätten Hirnblutungen oder Knochenbrüche erlitten. Sieben der Verletzten seien bisher notoperiert worden. Am Flughafen seien zwei Dutzend Krankenwagen im Einsatz gewesen, um die Opfer zu versorgen und in Krankenhäuser zu bringen, teilte der Sprecher mit.

Die Behörde für zivile Luftfahrt teilte mit, dass alle für heute geplanten Flüge ausgesetzt oder an andere Flughäfen umgeleitet worden seien.

Iranische Raketen und Drohnen hätten das Flughafengebäude getroffen und mehrere Einrichtungen beschädigt, teilte die Behörde der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Am Flughafen sei ein Notfallplan aktiviert worden.

Arabische Fernsehsender zeigten Aufnahmen nach dem Angriff, die schwere Schäden, dichten Qualm und Feuer im Flughafengebäude zeigen. Nach Stunden wurde der Betrieb am Flughafen teilweise wieder aufgenommen, wie die Luftfahrtbehörde mitteilte – zunächst allerdings nur von Terminal 4.

Flughafen soll bald wieder öffnen

Der Flughafen werde «sehr bald» wieder öffnen und sämtliche Flüge wieder normal laufen, sagte der Vorsitzende der staatlichen Fluggesellschaft Kuwait Airways, Abdelmohsen al-Fakan, gegenüber einem katarischen Fernsehsender.

Der Flugverkehr in Nahost war im Zuge des Iran-Kriegs in den vergangenen Monaten bereits stark beeinträchtigt. Im März waren Hunderttausende Reisende in der Region gestrandet und wurden teils mit Evakuierungsflügen in ihre Heimat geflogen.

Der Golfstaat hatte in der Nacht neue iranische Angriffe gemeldet. Das US-Militär wehrte nach eigenen Angaben eine «Welle iranischer Drohnen» ab, die demnach Einrichtungen des US-Militärs im Land zum Ziel hatten.

Kuwait wurde im Krieg bisher besonders schwer angegriffen, darunter auch der Flughafen in Kuwait-Stadt. (sda/dpa)