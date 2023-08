Irak hebt Telegram-Sperre eine Woche nach Verbot wieder auf

In Brasilien hatte die Justiz Telegram im April vorübergehend gesperrt. Hintergrund waren Ermittlungen zu Neonazi-Gruppen und Chatgruppen, die über Telegram zu Gewalt in Schulen aufgerufen haben sollen. (sda/dpa)

Telegram ist im Irak sehr verbreitet. Nach Regierungsangaben vom Januar benutzen 16 von rund 43 Millionen Einwohnern die App. Sie wird auch von Iran-treuen Milizen genutzt, die zuvor teils private Daten oder solche von Sicherheitskräften veröffentlicht hatten. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbreitet Nachrichten über Telegram.

Eine Woche nach Ankündigung einer landesweiten Sperre für die Nachrichten-App Telegram haben Behörden im Irak das Verbot wieder aufgehoben. Das Unternehmen hinter der App habe die Bereitschaft gezeigt, den Auflagen irakischer Sicherheitsbehörden zu folgen, teilte das Ministerium für Kommunikation der Staatsagentur INA zufolge am Sonntag mit. Eine Woche zuvor hatte das Ministerium auch wegen mangelnder Zusammenarbeit des Unternehmens die Sperre angekündigt, etwa zum Schutz der «nationalen Sicherheit», wie es hiess.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Perseiden sind da! So kannst du den Sternschnuppenschwarm am besten beobachten

Halbierungs-Initiative: So macht sich die SRG angreifbar

Picdump 49 – was könnte besser sein als jede Menge Memes? Nichts!

So ausgelassen feierte der Schweizer Bundespräsident auf dem Love Mobile mit

Am Ende der Oberstufe bleiben vor allem Kinder von reichen Eltern sitzen – aus Kalkül

Wähler und Parteien diskriminieren Kandidaten mit ausländischen Namen – die Sonntagsnews

Grüne wollen Solarmodule auf allen Dächern, die Schweiz interveniert in den USA und Kandidierende mit ausländische klingenden Namen werden bei Wahlen abgestraft - auch von den Parteien: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen. Die Schlagzeilen in nicht verifizierten Meldungen: