Progressive Drohne der Welt: Iran präsentiert neue Kamikaze-Drohen

Der Iran arbeitet dem Aussenministerium zufolge zwar militärisch mit Moskau zusammen, dies steht demnach jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Teheran behauptet ausserdem, sich stets für ein schnelles Ende des Ukraine-Kriegs eingesetzt und auch diplomatische Verhandlungen unterstützt zu haben. (cst/sda/dpa)

Der Iran hat eigenen Angaben nach in den vergangenen Jahren grosse Fortschritte bei der Herstellung von Drohnen gemacht. Auch im Ukraine-Krieg sollen sie eine zentrale Rolle für den russischen Angreifer haben. Teheran dementiert dies jedoch kategorisch.

Der Iran hat bei einer Militärparade in Teheran die jüngste Version seiner Kamikaze-Drohnen präsentiert. Die «Shahed 136-B» hat nach Angaben des Staatssenders IRIB eine Reichweite von 4000 Kilometern und soll zu den progressivsten Drohnen weltweit gehören.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

10 Jahre nach dem Tod von Udo Jürgens ist ein vergessenes Lied aufgetaucht – so klingt es

Raab ist wieder da – so war seine erste Show

Volkswagen soll in Deutschland bis zu 30'000 Stellen streichen

Gerhard Schröder erklärt in der Schweiz, weshalb er jetzt auf Donald Trump hofft

«Weltwoche» fällt auf Satire mit durchlöchertem Baby-Jesus herein

Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren

Der Kampf Brasiliens gegen X geht weiter: Oberstes Gericht droht nun mit hohen Geldstrafen

Nachdem einige Nutzer der Online-Plattform X in Brasilien trotz einer landesweiten Sperre wieder Zugang zu dem Dienst erhalten haben, droht das Oberste Bundesgericht dem Unternehmen mit einer hohen Geldstrafe. Für jeden Tag, an dem die Plattform von Tech-Milliardär Elon Musk die gerichtlich angeordnete Stilllegung nicht respektiere, werde eine Strafzahlung in Höhe von fünf Millionen Reais (rund 825'000 Euro) fällig, teilte der brasilianische Bundesrichter Alexandre de Moraes mit.