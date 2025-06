Die atomare Aufrüstung geht weiter

Die Ära der Verringerung der Zahl der Atomwaffen in der Welt, die seit dem Ende des Kalten Krieges andauerte, gehe zu Ende. Stattdessen gebe es einen klaren Trend zu wachsenden Atomwaffenarsenalen, einer verschärften Nuklearrhetorik und der Aufkündigung von Rüstungskontrollabkommen, heisst es in dem Bericht.

Die weltweite atomare Aufrüstung schreitet insbesondere aufgrund von Modernisierungsprogrammen weiter voran. Das berichtet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in seinem am Montag veröffentlichten Jahrbuch.

König Charles' Geburtstagsparade mit Trauerflor

Mit einer Schweigeminute haben die Royals in London bei der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Königs der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien gedacht. Charles III. (76), zu dessen Ehren die als «Trooping the Colour» bekannte Parade abgehalten wird, trug eine schwarze Armbinde. Mehr als 240 Passagiere, darunter Dutzende Briten, und weitere Menschen am Absturzort sind bei dem Unglück am Donnerstag gestorben.