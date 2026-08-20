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Ölpreise steigen nach Trump-Drohung deutlich

Ölpreise steigen nach Trump-Drohung deutlich

Die Ölpreise sind nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran deutlich gestiegen. Im Tagesverlauf bauten sie ihre Kursgewinne aus dem frühen Handel deutlich aus.
20.08.2026, 16:1920.08.2026, 16:19
epa12951393 Oil tank wagons at the DHL hub at Leipzig/Halle Airport in Schkeuditz, Germany, 12 May 2026. Global oil prices rose sharply in early May due to geopolitical tensions and supply concerns, p ...
Trumps Drohung gegen den Iran wirkt sich auf die Ölpreise aus.Bild: keystone

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 93,76 Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent höher als am Vortag. Zeitweise ging es bis auf 94,71 Dollar und damit den höchsten Stand seit Ende Juli.

Am Ölmarkt bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. Nachdem sich die Preise in den vergangenen Tage in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten hatten, legten sie seit dem Vormittagshandel wieder stärker zu. Zuvor hatte der US-Präsident vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran dem Iran mit einem «Wirtschaftskrieg» gedroht.

Zudem machte Trump deutlich, dass Länder mit wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie den Iran unterstützen. Daraufhin warnte die Regierung in Peking die USA vor weiteren Sanktionen. China zählt zu den Ländern, die von Trumps Drohung besonders betroffen wären. Die Volksrepublik ist der grösste Handelspartner des Irans und nimmt einen Grossteil seiner Ölexporte ab.

Nach Einschätzung des Analysten Tamas Varga vom Handelshaus PVM Oil Associates werden die Ölpreise durch «die jüngste Breitseite Trumps in die Höhe getrieben». Die Drohung des US-Präsidenten mit einem Wirtschaftskrieg gegen den Iran werde am Markt als Eskalation des schwelenden Konflikts wahrgenommen. (dab/sda/awp/dpa)

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