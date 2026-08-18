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Störung verursacht Öl-Austritt bei Engadiner Kraftwerk

Störung verursacht Öl-Austritt bei Engadiner Kraftwerk

18.08.2026, 09:5918.08.2026, 09:59

Im Unterwerk Pradella hat am Montagnachmittag eine Störung an einem Transformator zu einem Ölaustritt geführt. Ein Teil des Öls gelangte in den Bereich des Flusses Inn, zwei Kraftwerke wurden vorübergehend ausser Betrieb genommen.

Das Kraftwerk Pradella der Engadiner Kraftwerke AG mit dem dazugehoerigen Ausgleichsbecken unterhalb Scuol, aufgenommen am 22. Oktober 2009. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella)
Das Kraftwerk Pradella der Engadiner Kraftwerke AG. (Archivbild)Bild: KEYSTONE

Nach einer elektrischen Schutzauslösung trat am Montagnachmittag eine erhebliche Menge Öl aus einem Netzkuppeltransformator aus, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess. Der grösste Teil der Flüssigkeit wurde im dafür vorgesehenen Becken aufgefangen.

Eine kleinere Menge Öl gelangte jedoch bis in den Uferbereich des Inns. Die aufgebotene Feuerwehr und das kantonale Amt für Natur und Umwelt liessen das kontaminierte Erdreich grossflächig ausheben und entsorgen.

Infolge der Störung wurden die Kraftwerke Pradella und Martina abgeschaltet. Während im Kraftwerk Martina eine Maschine den Betrieb wieder aufnahm, bleibt das Kraftwerk Pradella für weitere Abklärungen vom Netz. Die Situation vor Ort sei aber stabil, betonten die Engadiner Kraftwerke. (hkl/sda)

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