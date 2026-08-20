wechselnd bewölkt25°
DE | FR
burger
Schweiz
Öl

Benzin kostet in der Schweiz jetzt über zwei Franken pro Liter

Benzin kostet in der Schweiz jetzt über zwei Franken pro Liter

20.08.2026, 11:3720.08.2026, 11:42

Die Benzinpreise in der Schweiz sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Wie der TCS meldet, liegt der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 erstmals seit fast vier Jahren wieder über zwei Franken pro Liter. Momentan liegt der Preis bei 2.02 Franken, was einem Anstieg von fünf Rappen innerhalb einer Woche entspricht. Letztmals war das Benzin im September 2022 so teuer.

ABD0068_20260313 - GÄNSERNDORF - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ ZU APA0136 VOM 13.3.2026 - Illustration zu den Themen Tankstelle / Tanken / Zapfhan / Zapfsäule / Sprit / Spritpreis / Benzin / Diesel / E ...
Das Tanken in der Schweiz ist derzeit teuer.Bild: APA/APA

Auch der Diesel-Preis steigt an. Dieser verteuerte sich ebenfalls um fünf Rappen innerhalb einer Woche auf 2.27 Franken pro Liter.

Die Gründe für den Preisanstieg sind laut TCS vielfältig. So sorgt die geopolitische Lage im Nahen Osten weiterhin für hohe Volatilität auf den Energiemärkten. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Monaten mehrere Raffinerien im Persischen Golf und in Russland beschädigt, wodurch die weltweiten Raffineriekapazitäten zurückgegangen sind.

Ein weiterer Faktor für die hohen Preise ist die Problematik im Gütertransport. So führten die Hitze und die Trockenheit dazu, dass der Rhein wenig Wasser führt. Tankschiffe können ihre Ladung nicht mehr vollständig auslasten, was zu deutlich höheren Transportkosten führt.

Trotz der steigenden Kosten liegt der Benzinpreis nach wie vor deutlich unter der Marke aus dem Jahr 2022. Damals erreichte Bleifrei 95 einen Höchstpreis von 2.31 Franken pro Liter, Diesel stieg auf 2.40 Franken pro Liter. Der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 lag anschliessend während nahezu sechs Monaten – von März bis September 2022 – über der Marke von zwei Franken pro Liter. Beim Diesel hielt diese Phase sogar rund ein Jahr an, nämlich von März 2022 bis März 2023. (dab)

Mehr zum Thema:

Benzinpreise in der Schweiz steigen weiter
Benzinpreise in der Schweiz steigen weiter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
«Die Meinungen sind gemacht» – das sagt ein Politologe zur Abstimmungsumfrage
Die neueste Abstimmungsumfrage deutet auf ein Nein zur Neutralitätsinitiative am 27. September hin. Wieso das hohe Kampagnenbudget dazu beigetragen haben könnte und warum die SVP wohl dennoch profitiert.
Eine erste Umfrage von Tamedia zeigt: Wäre heute Abstimmung, würde das Schweizer Stimmvolk die Neutralitätsinitiative mit 62 Prozent an der Urne ablehnen. Wie überrascht sind Sie von diesem Ergebnis?
Daniel Kübler: Mich überrascht die hohe Ablehnung so früh im Abstimmungskampf. Vor allem weil Neutralität etwas ist, das Menschen in der Schweiz grundsätzlich gut finden. Normalerweise starten Initiativen mit einer höheren Zustimmung und verlieren im Lauf des Abstimmungskampfes an Unterstützung, wenn die Leute sich vertiefter damit auseinandersetzen. Bei der Neutralitätsinitiative scheint das nun aber schon früh der Fall zu sein.
Zur Story