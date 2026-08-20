Benzin kostet in der Schweiz jetzt über zwei Franken pro Liter

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Die Benzinpreise in der Schweiz sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Wie der TCS meldet, liegt der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 erstmals seit fast vier Jahren wieder über zwei Franken pro Liter. Momentan liegt der Preis bei 2.02 Franken, was einem Anstieg von fünf Rappen innerhalb einer Woche entspricht. Letztmals war das Benzin im September 2022 so teuer.

Das Tanken in der Schweiz ist derzeit teuer. Bild: APA/APA

Auch der Diesel-Preis steigt an. Dieser verteuerte sich ebenfalls um fünf Rappen innerhalb einer Woche auf 2.27 Franken pro Liter.

Die Gründe für den Preisanstieg sind laut TCS vielfältig. So sorgt die geopolitische Lage im Nahen Osten weiterhin für hohe Volatilität auf den Energiemärkten. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Monaten mehrere Raffinerien im Persischen Golf und in Russland beschädigt, wodurch die weltweiten Raffineriekapazitäten zurückgegangen sind.

Ein weiterer Faktor für die hohen Preise ist die Problematik im Gütertransport. So führten die Hitze und die Trockenheit dazu, dass der Rhein wenig Wasser führt. Tankschiffe können ihre Ladung nicht mehr vollständig auslasten, was zu deutlich höheren Transportkosten führt.

Trotz der steigenden Kosten liegt der Benzinpreis nach wie vor deutlich unter der Marke aus dem Jahr 2022. Damals erreichte Bleifrei 95 einen Höchstpreis von 2.31 Franken pro Liter, Diesel stieg auf 2.40 Franken pro Liter. Der Durchschnittspreis für Bleifrei 95 lag anschliessend während nahezu sechs Monaten – von März bis September 2022 – über der Marke von zwei Franken pro Liter. Beim Diesel hielt diese Phase sogar rund ein Jahr an, nämlich von März 2022 bis März 2023. (dab)