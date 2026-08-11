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Russland: Ukraine setzt Versandzentrum und Ölraffinerie in Brand

Grossbrände in russischem Hinterland nach ukrainischen Angriffen

11.08.2026, 09:2511.08.2026, 09:25

Die Ukraine hat bei neuen massiven Drohnenangriffen im russischen Hinterland mindestens eine Ölraffinerie und Lagerhallen des landesweit grössten Online-Versandhändlers Wildberries in Brand gesetzt.

Im Gebiet Woronesch brannten Zehntausende Quadratmeter Lagerfläche, wie Gouverneur Alexander Gussew mitteilte. Bei dem Angriff sei ein 49 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden, es gebe auch zwei Verletzte, sagte er.

Die Anlagen des Logistikzentrums seien evakuiert worden, teilte Wildberries am Morgen mit. Nach Angaben des Gouverneurs hatte es in der Nacht einen Angriff gegeben, die russische Flugabwehr habe 15 Drohnen abgeschossen. Er sagte nicht, wie viele Drohnen ihr Ziel trafen.

Ölraffinerien brennen

In Orsk im Gebiet Orenburg an der Grenze zu Kasachstan geriet nach Meldungen in den sozialen Netzwerken nach einem Drohnenangriff eine Ölraffinerie in Brand. Gouverneur Jewgeni Solnezew bestätigte lediglich, dass ein Feuer in einem Industrieobjekt nach der Attacke ausgebrochen sei. Er sagte nicht, dass es sich um eine Raffinerie gehandelt habe. Verletzte gab es demnach keine. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Angaben zu den Angriffen.

Einen weiteren Brand in einer Ölraffinerie meldete die russische Staatsagentur Tass aus Komsomolsk am Amur – im äussersten Osten des Landes. Zur Ursache für das Feuer oder Drohnenangriffen in der Region gab es zunächst keine Angaben.

Die Ukraine will mit den Angriffen im russischen Hinterland nicht nur der russischen Wirtschaft schaden. Erklärtes Ziel Kiews ist es, den Krieg für Moskau so teuer zu machen, dass sich die russische Führung zu Verhandlungen für eine Beendigung der Kampfhandlungen bereiterklärt. Solche Verhandlungen sind bisher nicht in Sicht. (nil/sda/dpa)

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4 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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butlerparker
11.08.2026 09:33registriert März 2022
Bedeutsam ist vor allem der Brand in Komsomolsk. Dies bedeutet, dass die UA in ganz RUS inzwischen Ziele erreichen kann und es RUS auch nichts nützt, Produktionsstätten oder Waffen in den äussersten Osten zu verlegen.

Das ist eine wirklich gute Nachricht.
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