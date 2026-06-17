Trump: Iran-Deal könnte schon morgen unterzeichnet werden

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Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran könnte laut Präsident Donald Trump früher als geplant unterzeichnet werden - möglicherweise bereits am Donnerstag. «Das Abkommen, das wir am Sonntag mit dem Iran erzielt haben, wird in Kürze unterzeichnet werden – morgen oder vielleicht übermorgen», sagte Trump beim G7-Gipfel im französischen Évian. Nähere Angaben machte er dazu nicht. Bisher war geplant, dass das Rahmenabkommen am Freitag unterzeichnet wird.

Auf eine Reporterfrage, warum er nicht selbst für die Unterzeichnung in Europa bleibe, sagte Trump, vielleicht werde er das tun. Bisher war davon ausgegangen worden, dass Vizepräsident JD Vance zur Unterzeichnung in die Schweiz reist.

Zuvor hiess es, die Unterzeichnung der Absichtserklärung schon heute statt am Freitag abzuhalten. Das berichten am Mittwoch zwei Quellen gegenüber der US-Nachrichtenagentur Axios. Die Unterzeichnung würde dann per Fernschaltung stattfinden.

Das Dokument würde in diesem Fall elektronisch unterzeichnet werden. Die Teile der Vereinbarung zur Strasse von Hormus würden dann in Kraft treten.

Das Treffen auf dem Bürgenstock soll trotzdem wie geplant stattfinden. (hkl)

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