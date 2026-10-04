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Iran plant schnellere und weitreichendere Raketen

Iran plant schnellere und weitreichendere Raketen

04.10.2026, 14:2304.10.2026, 14:23

Der Iran muss nach den Worten von Armeesprecher Amir Akraminia die Reichweite und Geschwindigkeit seiner Raketen vergrössern. Der Sprecher begründete dies nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars damit, dass gegnerische Kräfte inzwischen bis zu 1'000 Kilometer von der iranischen Küste entfernt operierten.

Der iranische Armeesprecher Amir Akraminia.
Der iranische Armeesprecher Amir Akraminia.screenshot x

Dieser Radius deckt die wesentlichen geopolitischen Brennpunkte des Nahen Ostens, der Golfregion, des Kaukasus und Teile Zentralasiens ab. Sämtliche US-Militärstützpunkte im Golfraum liegen innerhalb dieser Distanz. Die gesamte Ost- und Zentraltürkei liegt innerhalb des Radius, einschliesslich Nato-Stützpunkt Incirlik.

Zum Raketenarsenal des Irans zählen auch Mittelstreckenraketen mit Reichweiten von 1'500 bis 2'000 Kilometer. Diese erreichen Südost- und Mitteleuropa, also Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Teile Süditaliens.

Die Führung in Teheran beschränkt die Reichweite seiner ballistischen Raketen nach eigenen Angaben auf offiziell 2'000 Kilometer. Diese Distanz deckt unter anderem das gesamte Staatsgebiet Israels ab. (hkl/sda/dpa)

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