Iran: Inhaftierter Rapper Saman Yasin bittet um eigene Hinrichtung

Dem Bericht zufolge veröffentlichte Yasin aus dem Gefängnis heraus einen Brief auf Instagram. Der Sender BBC Persia hat den Brief veröffentlicht. Darin schreibt Yasin: «Bitte verhängen sie meine Todesstrafe. Ich habe keine Einwände und stimme zu. Nehmen Sie mein Leben, bringen Sie es vorbei.»

Der in Iran inhaftierter Rapper Saman Yasin hat die iranische Justiz aufgefordert, ihn zum Tode zu verurteilen. Das berichtet der Rundfunksender Radio Free Europe/Radio Liberty. In der Vergangenheit hatte Yasin, der 2022 im Zuge der landesweiten Proteste gegen das Mullah-Regime festgenommen wurde, erklärt, im Gefängnis körperlich und psychisch gefoltert worden zu sein.

Zuger Millionär will 120 Jahre alt werden – so will er das erreichen

«Willy Wonka»-Show in Glasgow bringt Kinder zum Weinen

Vergangenes Wochenende versprach eine Veranstaltung in Glasgow (Schottland), Kinder in die Welt von Willy Wonka und seiner Schokoladenfabrik eintauchen zu lassen. Doch am Schluss gab es keine Schokolade, sondern einen Polizeieinsatz.

Es sollte ein «Fest der Schokolade in all ihren entzückenden Formen» werden, doch der Zauber verflog schnell. Letztes Wochenende musste in Glasgow die Polizei ausrücken, nachdem sich Familien über eine Veranstaltung beschwert hatten, für die sie hunderte britische Pfund ausgegeben hatten. Kinder waren in Tränen aufgelöst und die Show wurde mittendrin abrupt beendet.