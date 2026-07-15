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US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran

epa13111122 US President Donald Trump speaks with Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi (not pictured) during their meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 14 July 2026. This ...
US-Präsident Donald Trump.Bild: keystone

US-Militär verkündet Start neuer Angriffswelle auf den Iran

15.07.2026, 21:4115.07.2026, 21:43

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die zweite Angriffswelle des Tages gegen den Iran gestartet. Diese habe um 15.00 US-Ostküstenzeit (21.00 Uhr Schweizer Zeit) begonnen, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs Centcom auf der Plattform X mit. Die Angriffe richten sich demnach gegen militärische Fähigkeiten des Irans, die dafür genutzt worden seien, Handelsschiffe in der Strasse von Hormus zu bedrohen. Eine ähnliche Begründung hatte das US-Militär auch für Angriffe in den vergangenen Tagen gegeben.

Trump will keine Frist festlegen

US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran jüngst einmal mehr mit Angriffen auf zivile Infrastruktur gedroht. Auf die Frage einer Journalistin, ob er dem Iran ein Ultimatum gebe, bevor das US-Militär mit Bombenangriffen auf Brücken beginnen würde, sagte Trump nun: «Ich mag es nicht, Fristen zu setzen.»

Am Dienstag hatte Trump noch gesagt, nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, «es sei denn, sie (die Iraner) kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln», sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. Trump kündigte zudem heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. (sda/dpa)

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