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Israels Militär tötet erneut Hamas-Mitglieder in Gaza

Israels Militär tötet erneut Hamas-Mitglieder in Gaza

20.09.2026, 15:5820.09.2026, 15:58
People operate on a destroyed vehicle following an Israeli airstrike in Gaza city, Saturday, Sept. 19, 2026. (AP Photo/Jehad Alshrafi) Israel Palestinians Gaza
Seit fast einem Jahr herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe.Bild: keystone

Israels Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge erneut Mitglieder der Hamas im Gazastreifen getötet. Darunter seien zwei Terroristen, die mutmasslich am Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen seien, teilten das Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet mit. Zudem sei ein Hamas-Kommandeur getötet worden.

Die drei hätten zuletzt Angriffe auf israelische Soldaten und Zivilisten vorbereitet. Um diese Bedrohung zu beseitigen, seien sie getötet worden, hiess es in einer Mitteilung des Militärs weiter.

Palästinensischen Angaben zufolge wurden in den vergangenen Tagen insgesamt sieben Palästinenser im Gazastreifen bei mehreren israelischen Angriffen getötet. Zu ihrer Identität wurde zunächst nichts bekannt. In mindestens einem Fall soll es sich um ein minderjähriges Opfer handeln.

Alle Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Alle Beteiligten am Hamas-Massaker verfolgen und töten

Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei laut Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet. Israels Militär betont dabei stets, dass diese weitere Angriffe auf israelische Soldaten oder Zivilisten geplant hätten.

Der israelische Militärchef Ejal Zamir hatte Ende August gesagt, die Armee werde «die Jagd auf die Terroristen vom 7. Oktober» fortsetzen. Die «Times of Israel» berichtete im Juli, dass sich laut israelischen Angaben noch mehr als 2'000 mutmassliche Täter im Gazastreifen aufhalten. Insgesamt seien am Tag des Massakers etwa 5'000 Terroristen nach Israel eingedrungen. Rund 2'700 von ihnen seien bereits getötet worden, weitere 300 mutmassliche Täter sind demnach in Israel inhaftiert. Der Terrorangriff war Auslöser des Gaza-Kriegs. (sda/dpa)

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